Россия игнорирует предупреждения бойцов РДК и легиона "Свобода России" об эвакуации населения и блокирует тех, кто хочет выехать самостоятельно. Среди местных жителей растут панические настроения.

Источники 24 Канала в ГУР сообщили, что российские власти блокируют эвакуацию гражданских в Белгородской области, где продолжается рейд российских добровольцев.

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Российские власти блокируют эвакуацию своих граждан

Бойцы легиона и РДК неоднократно в течение нескольких дней обращались к жителям Курска и Белгорода, а также местным властям с призывом об эвакуации.

Однако в течение этого времени российское руководство не приняло никаких мер для эвакуации. Более того, стало известно, что оно умышленно блокирует эвакуацию местного населения.

Российские власти блокируют эвакуацию гражданских в Белгородской области, где продолжается рейд российских добровольцев. Среди местных жителей растет паника,

– сообщили источники 24 Канала.

Жители города Грайворон в Белгородской области пытаются эвакуироваться самостоятельно: видео от РДК и бойцов легиона

ГУР МО опубликовало перехват, в котором жена или подруга оккупанта обсуждает в телефонном разговоре ситуацию с эвакуацией гражданского населения отдельных регионов Белгородской области. Она заявила, что "люди на панике сваливают".

Отметим, что издание "РБК-Украина" выставило еще один перехват, который свидетельствует о росте паники среди россиян. Местная жительница рассказала, что путинские силовики окружили железнодорожный вокзал и никого не впускают ни на вход, ни на выход.

После этой информации легион "Свобода России", РДК и "Сибирский батальон" обратились к губернаторам Курской и Белгородской областей Роману Старовойту и Вячеславу Гладкову.

Освобождение российских регионов от путинского террористического режима продолжается в эти минуты. Сейчас по путинским войскам в Белгородской и Курской областях будут наноситься массированные удары. Мы призываем уполномоченных лиц этих областей, прежде всего губернатора Курской области Романа Старовойта и губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова немедленно объявить эвакуацию со всей территории вышеупомянутых областей и без промедления эвакуировать гражданских,

– заявили бойцы.

Они также призвали губернаторов прекратить выполнять преступные приказы путинской хунты и не препятствовать эвакуации мирных граждан из зоны боевых действий, которые сами уже решили покинуть свои дома и спасать жизни своих семей.

Что происходит в Белгородской области