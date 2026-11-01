Россия усиливает контроль над интернетом: независимых провайдеров вытесняют

В России готовятся изменения в законодательство, которые позволят передавать сети и абонентов провайдеров, прекративших работу или лишившихся лицензии, большим операторам. При этом власти планируют ужесточить требования к компаниям, работающим на рынке.

Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины.

Россия готовит перераспределение рынка интернет-провайдеров

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России разрабатывает поправки к закону "О связи". Они предусматривают передачу сетей и абонентской базы провайдеров, прекративших работу или лишившихся лицензии, во временное управление большим операторам.

Официально нововведение объясняют необходимостью сохранить связь для пользователей. Однако фактически оно создает механизм перераспределения рынка в пользу больших компаний.

Ранее большие операторы получали местные сети и абонентские базы преимущественно путем приобретения небольших провайдеров. Теперь компании, которым будут передаваться инфраструктура и договоры с клиентами, будет определять государственная межведомственная комиссия. Для этого не понадобится даже решение суда.

Параллельно Минцифры России предлагает ужесточить требования к участникам рынка. В частности, лицензии планируется выдавать только юридическим лицам, а также увеличить минимальный уставный капитал и ежегодные обязательные взносы.

Это повлечет за собой дополнительные расходы для небольших компаний. Индивидуальным предпринимателям придется создавать юридические лица, а часть провайдеров может лишиться экономической возможности продолжать работу.

В то же время "Ростелеком" уже предложил местным провайдерам передать ему обслуживание абонентов. Небольшие компании смогут и в дальнейшем обслуживать линии связи и привлекать клиентов за вознаграждение, но услуги будут предоставляться под брендом государственного оператора. Фактически они рискуют превратиться в его подрядчиков и утратить самостоятельность в работе с пользователями.

Еще одна цель изменений – усиление государственного контроля над цифровым пространством. В Минцифры России объясняют это необходимостью обеспечить информационную безопасность и выполнение требований к СОРМ – системе технических средств для оперативно-розыскных мероприятий.

Эта система дает российским спецслужбам техническую возможность получать доступ к коммуникациям и данным пользователей. Концентрация интернет-инфраструктуры в руках нескольких больших операторов может упростить государству контроль над трафиком, блокировкой ресурсов и выполнением таких требований.

Напомним,Кремль ограничивает доступ к интернету в России, аргументируя это соображениями безопасности, что вызвало значительные проблемы с мобильной связью во многих городах. Экономический ущерб от ограничений интернета в Москве оценивается в миллиарды рублей, в частности, потери за первые 5 дней составляют от 3 до 5 миллиардов рублей.