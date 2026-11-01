Росія посилює контроль над інтернетом: незалежних провайдерів витісняють

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

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Росія готує перерозподіл ринку інтернет-провайдерів

Міністерство цифрового розвитку, зв'язку та масових комунікацій Росії розробляє зміни до закону "Про зв'язок". Вони передбачатимуть передавання мереж та абонентської бази провайдерів, які припинили роботу або втратили ліцензію, у тимчасове управління великим операторам.

Офіційно нововведення пояснюють необхідністю зберегти зв'язок для користувачів. Однак фактично воно створює механізм перерозподілу ринку на користь великих компаній.

Раніше великі оператори отримували місцеві мережі та абонентські бази переважно через придбання невеликих провайдерів. Тепер компанії, яким передаватимуть інфраструктуру та договори з клієнтами, визначатиме державна міжвідомча комісія. Для цього не знадобиться навіть рішення суду.

Паралельно Мінцифри Росії пропонує посилити вимоги до учасників ринку. Зокрема, ліцензії планують видавати лише юридичним особам, а також збільшити мінімальний статутний капітал і щорічні обов'язкові внески.

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Це означатиме додаткові витрати для невеликих компаній. Індивідуальним підприємцям доведеться створювати юридичні особи, а частина провайдерів може втратити економічну можливість продовжувати роботу.

Водночас "Ростелеком" уже запропонував місцевим провайдерам передати йому обслуговування абонентів. Невеликі компанії зможуть і надалі підтримувати лінії зв'язку та залучати клієнтів за винагороду, але послуги надаватимуть під брендом державного оператора. Фактично вони ризикують перетворитися на його підрядників і втратити самостійність у роботі з користувачами.

Ще одна мета змін – посилення державного контролю над цифровим простором. У Мінцифри Росії пояснюють це необхідністю забезпечити інформаційну безпеку та виконання вимог до СОРМ – системи технічних засобів для оперативно-розшукових заходів.

Ця система дає російським спецслужбам технічну можливість отримувати доступ до комунікацій і даних користувачів. Концентрація інтернет-інфраструктури в руках кількох великих операторів може спростити державі контроль над трафіком, блокуванням ресурсів і виконанням таких вимог.

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Нагадаємо, Кремль обмежує доступ до інтернету в Росії, аргументуючи це безпекою, що спричинило значні проблеми з мобільним зв'язком у багатьох містах. Економічні збитки від обмежень інтернету в Москві оцінюються в мільярди рублів, зокрема, втрати за перші 5 днів становлять від 3 до 5 мільярдів рублів.