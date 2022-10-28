Экономика не выдерживает войну: Путин начал тратить триллионы из резервных фондов

Санкции, отказ ряда стран от покупки энергоносителей, а также достаточно затяжная война становятся все более тяжелым бременем для российской экономики. Однако Путин не собирается выводить свои войска и терять все "достижения" для того, чтобы спасти свою страну от краха.

По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, Путин очень хочет испугать весь мир и как-то заморозить войну, чтобы продолжить ее после восстановления собственной армии и финансовой состоятельности. И так до полного уничтожения и захвата Украины.

Россия должна выплатить Украине до триллиона долларов репараций, – экс-посол США в Киеве

Однако сводить дебет с кредитом представителям российских властей становится все труднее. Ведь единственное, что может производить Россия – это нефть, газ и смерть. При этом доходы от торговли энергоносителями уменьшаются, а расходы только растут.

Мобилизация убивает экономику

Российская экономика начала рушиться практически с начала полномасштабных боевых действий в Украине, однако специалистам удалось сотворить чудо и максимально оттянуть коллапс.

Фактически, выйдя со всех рынков и бирж, оказавшись в состоянии искусственного дефолта, экономическая система страны-агрессора вполне могла продержаться много лет. Особенно с учетом того, что россияне способны не требовать от власти никаких улучшений в обмен на имперские достижения страны.

Впрочем, объявление "частичной" мобилизации забило в гроб российской экономики последний гвоздь. Поскольку даже, несмотря на то, что государство чаще всего отказывается комплектовать "чмобиков" формой, расходы минобороны приходится раздувать до невероятных величин.

Поскольку даже, несмотря на то, что государство чаще всего отказывается комплектовать "чмобиков" формой, расходы минобороны приходится раздувать до невероятных величин. Уже в 2023 году Россия будет тратить на войну почти 40% собственного бюджета. А это будет означать лишь то, что Путин хочет воевать до последнего россиянина, а обычным "Ванькам" и их семьям придется по-настоящему жить в нищете. Бедные достигнут максимального обнищания, а богатые не смогут позволить себе то, что могли раньше.

А это будет означать лишь то, что Путин хочет воевать до последнего россиянина, а обычным "Ванькам" и их семьям придется по-настоящему жить в нищете. Бедные достигнут максимального обнищания, а богатые не смогут позволить себе то, что могли раньше. Более того, даже сейчас, в крайне доходный с точки зрения продажи энергоносителей год, Россия не может выйти даже в ноль. Несмотря на многомесячные рекордные цены на нефть и газ, максимальные закупки про запас от европейских стран, расходы страны на войну превышают доходы.

Так или иначе государству приходится платить зарплаты военнослужащим, начислять компенсации раненым и семьям погибших. Конечно, деньги очень часто до адресатов не доходят, но это вовсе не означает, что их не выделяют из бюджета. Даже по скромным подсчетам только на компенсации России пришлось потратить более 490 миллиардов рублей. В какую сумму обошлась война в целом – сосчитать просто невозможно. Миллионы тонн горючего, изготовление оружия и боеприпасов, лечение раненых, модернизация старой техники, содержание войск и безумные логистические операции стоили триллионы, которые Путин банально украл у каждого россиянина.

Как долго Россия будет способна вести войну с точки зрения экономики, предугадать почти невозможно. Ведь Путина вполне устроит даже, если сто тысяч россиян в рваных одеждах будут пытаться забрасывать Украину камнями, а сами московиты согласны умирать при царе. Однако с уверенностью можно констатировать, что уже в ноябре каждый россиянин почувствует ухудшение уровня своей жизни. И это касается даже тех, кто с 24 февраля совсем не ощущал на себе последствия войны – москвичей, санкт-петербуржцев и других более или менее обеспеченных россиян.

Российская казна пустеет. Государство не может платить зарплаты всем госслужащим, пенсии, удерживать войско и развивать экономику одновременно. Приходится выбирать между чем-то одним. И чтобы не сильно слить население, Путин и его приспешники начали понемногу проедать резервные фонды, а также сокращать различные федеральные программы.

На два месяца не хватило 4,5 триллиона

За неделю до 21 октября российские морские поставки нефти снизились до пятинедельного минимума. Уменьшение объемов в сочетании с наименьшей ставкой пошлины сократило еженедельный доход Кремля от продажи сырой нефти до минимального значения с начала войны.

До конца года России, согласно подсчетам правительства, не хватает 4,5 триллиона рублей. Собрать эту сумму хотят за счет сокращений расходов всех министерств. Так, в минздраве решили отменить программы бесплатной химиотерапии для онкобольных, остановили финансирование поддержки для больных ВИЧ/СПИДом.

В минэкономразвития закрыли Ростуризм, потому что зачем он кому-то нужен, если купить билеты и вылететь за границу вскоре будет невозможно, а отдыхать в Сочи смогут только олигархи. 20 октября, в тот же день, премьер Мишустин решил выделить триллион гривен из Фонда национального благосостояния в федеральный бюджет. Эти деньги как раз и должны поступать Ростуризму, но теперь пойдут на продолжение российской агонии. При этом просто взять и выделить средства из фонда без закрытия агентства по туризму было невозможно, потому что у ФНБ нет свободной копеечки.

Кроме того, правительство решило сократить местные бюджеты, чем прикрыли все проекты развития регионов.

Тем временем шантаж России не удался –. Это произошло из-за резкого увеличения импорта сжиженного газа в сочетании с необычно теплой погодой.

Фактически же сейчас Россия сокращает расходы на что-либо, что кажется должностным лицам не критически важным. На обслуживание самолетов и железных дорог, на ремонт и строительство дорог, медицину и науку. Жизнь в стране-агрессоре будет ухудшаться по мере продолжения войны. До полного, беспощадного кризиса, когда вдруг никто из стариков не получит пенсию, а бюджетникам начнут выдавать зарплату унитазами.

С каждым месяцем расходы на захваты Украины растут, а способность России зарабатывать на внешнем и внутреннем рынках – исчезает с бешеной скоростью. Чтобы перекрыть разницу, Путин полностью потратит все доступные резервные фонды и покинет страну, которая могла бы быть самой богатой в мире, без шансов на выживание.