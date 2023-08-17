Хочешь тело - плати: в Крыму российские военкомы наживаются на погибших бойцах

Так называемые российские военкомы в оккупированном Крыму наживают на семьях погибших бойцов. Оккупанты придумали схему с телами убитых захватчиков.

Военкомы оккупантов привозят тела погибших на поле боя в морг города Симферополя. Однако родственникам сообщают, что тело якобы обнаружили в местах активных боевых действий.

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Российские военкомы требуют до 150 тысяч рублей за транспортировку тела

Поэтому так называемые военкомы требуют, чтобы родственники заплатить около 100 – 150 тысяч рублей якобы за услуги по транспортировке тела в Крым.

Такую схему военные комиссары оправдывают неудобствами местонахождение тела и его перевозки.

Иначе тело якобы придется ждать еще долго. По данным "КрымSOS", известно по меньшей мере о трех – четырех таких случаях.

"КрымSOS" отмечает, что российские военные комиссары являются военными преступниками, которые с начала оккупации полуострова незаконно призывают и мобилизуют местных жителей в российскую армию.

Это является нарушением Женевской конвенции и военным преступлением согласно Римскому статуту.

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