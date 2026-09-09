Какую сумму Украина выделяет на содержание одного пленного россиянина

Один из крупнейших лагерей военнопленных расположен на западе Украины. Там оккупанты находятся под надзором украинской стороны, выполняют хозяйственные работы и имеют доступ к информации о событиях на фронте.

Представитель Координационного штаба Петр Яценко в эксклюзивном материале 24 Канала рассказал , сколько Украина выделяет на одного пленного россиянина.

Сколько государство тратит на одного пленного оккупанта

В целом на одного оккупанта государство выделяет около 10 000 гривен.

Но это не только на него. Надо понимать, что это и на содержание персонала, на зарплаты, на продукты питания, на коммунальные услуги, на медсанчасть, на лекарства и так далее... То есть на самом деле на самого пленного уходит очень мало денег,

– отметил Петр Яценко.

Он рассказал, что оккупантам из этой суммы также выдают одежду.

В лагере они работают и зарабатывают на то, чтобы их содержали и чтобы уменьшить выплаты, которые платят налогоплательщики.

"Поэтому на самом деле они зарабатывают на себя, и наша задача – содержать их здесь за те деньги, которые они зарабатывают, хотя государство тоже выделяет средства, и додержать их до того времени, сохранить им жизнь и здоровье в соответствии с третьей Женевской конвенцией, чтобы они могли попасть на обмен и вернуть наших", – добавил Яценко.

Напомним, что один из пленных россиян, Кузнецов, рассказал, что российские военнопленные в украинском лагере имеют доступ к информации о войне и ежедневно смотрят украинские новости.

Он говорит, что ему "здесь в плену хорошо" и что никого "не бьют, кормят".