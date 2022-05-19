Российские военные готовятся к обострению ситуации в Калининграде и везут семьи в глубь страны

Военнослужащие в Калининграде получают приказ вывезти свои семьи и имущество. Некоторые из них не понимают причины таких распоряжений.

Об этом рассказал журналист Роман Цимбалюк. Он отметил, что в связи с заявлениями высшего военно-политического руководства России, командование 11 армейского корпуса готовится к обострению ситуации в области.

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"В настоящее время руководящий состав 11 АК и некоторых подчиненных воинских частей вывозит семьи вместе со своим имуществом вглубь территории России. К тому же, как всегда, подчиненный личный состав ни о чем не информируют, поэтому военнослужащие, знающие о вывозе семей командования, удивлены", – написал Цимбалюк.

Готовятся к обороне

Россияне угрожали Украине молниеносной войной и захватом территорий, но сейчас роют шансы и возводят оборонные сооружения на территории Брянской и Курской областей. Об этом рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Также захватчики на границе ужесточают систему противовоздушной обороны.

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал, что враг в Курской и Брянской областях сосредотачивает военные формирования и пытается запугать украинцев. Однако захватчики не возобновляют наступление.

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Что происходит в российском командовании

Британская разведка заявляет, что Россия избавляется от высшего военного командования, причастного к неуспеху "спецоперации" в Украине. За несколько минувших недель должностей лишились несколько высокопоставленных командиров.

В частности, генерал-лейтенант Сергей Кисель больше не будет руководить 1-й гвардейской танковой армией, потому что не захватил Харьков. Также отстранили вице-адмирала Игоря Осипова, командовавшего Черноморским флотом. Причиной является крейсер "Москва", который пошел ко дну.

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Россияне получат ответ

Внештатный советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович сказал, что россияне устраивают провокации на границе с Сумской областью. Поэтому они должны быть готовы к неожиданным атакам на свою территорию. Однако Арестович подчеркнул, что Украина не планирует разворачивать боевые действия непосредственно на территории оккупантов.