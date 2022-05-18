Об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в своем брифинге, сообщает 24 канал. Отмечается, что пограничники ГПСУ продолжают защищать границу Украины, в том числе и в тех направлениях, где ситуация остается напряженной.
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Демченко подчеркнул, что подразделения ГПСУ действуют по общему замыслу Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
По его словам, враг продолжает наносить удары и принимает все меры для усиления наступления на восточной границе. В частности, российская армия сосредотачивает свои усилия на удержании ранее занятых рубежей, ведении разведки и инженерном обустройстве позиций.
Однако украинские защитники максимально отражают все атаки.
Россия не прекращает вооруженные провокации на российско-украинском участке границы на направлениях Черниговской и Сумской областей. Российские военные продолжают артиллерийские обстрелы, в том числе и объектов гражданской инфраструктуры, расположенных на приграничных территориях.
Огонь ведется с территории России. Кроме того, украинские пограничники отмечают работу Диверсионно-разведывательных групп, которые, прикрываясь огнем артиллерии, пытаются зайти на территорию Украины.
Для демонстрации присутствия и сковывания действий подразделений сил обороны Украины Россия продолжает удерживать в приграничных регионах Брянской и Курской областей свои подразделения Вооруженных сил России. По словам спикера ГПСУ, пока не наблюдается возобновление наступления на территорию Украины.
Ситуация на Сумщине и Черниговщине: последние новости
- В ночь на 18 мая враг ударил по Сумщине артиллерией. Больше всего пострадали Белопольская, Ворожбянская, Новослободская общины. Россияне использовали реактивную систему залпового огня "Град", чтобы нанести удар по украинским городам.
- Территория Сумской области продолжает находиться под прицелом у врага. Только за 17 мая зафиксировано более 70 взрывов. Больше прилетов зафиксировали в Эсмане, в направлении Бояро-Лежачей и в районе населенного пункта Сопич.
- В сводке Генштаба 17 апреля сообщили, что в районе населенного пункта Белокопытово Сумской области противник произвел минометный обстрел подразделений Государственной пограничной службы Украины.
- Вчера утром, 17 мая, противник нанес ракетный удар по городу Десна на Черниговщине. Число погибших возросло до 11 человек, еще 14 человек получили ранения.
- В Генштабе ВСУ 13 мая сообщили, что Россия продолжит проводить провокации в приграничных районах на Севере. С этой целью россияне перекидывают дополнительные подразделения артиллерии в Брянскую область.
- Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус заявил, что вражеские войска 11 мая около 6 утра обстреляли пограничные районы Черниговской области. Россияне стреляли со своей территории из минометов.
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