Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко у своєму брифінгу, повідомляє 24 канал. Зазначається, що прикордонники ДПСУ продовжують захищати кордон України, в тому числі й на тих напрямках, де ситуація залишається напруженою.
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Демченко підкреслив, що підрозділи ДПСУ діють за загальним задумом Генерального штабу Збройних Сил України.
За його словами, ворог продовжує завдавати ударів та вживає всіх заходів для посилення наступу на східному кордоні. Зокрема, російська армія зосереджує свої зусилля на утримання раніше зайнятих рубежів, ведення розвідки та інженерного облаштування позицій.
Проте українські захисники максимально відбивають всі атаки.
Росія не полишає збройних провокацій на російсько-українській ділянці кордону на напрямках Чернігівської та Сумської областей. Російські військові продовжують артилерійські обстріли, зокрема, й об'єктів цивільної інфраструктури, що розміщені на прикордонних територіях.
Вогонь ведеться з території Росії. Крім того, українські прикордонники відмічають роботу Диверсійно-розвідувальних груп, які прикриваючись вогнем артилерії, намагаються зайти на територію України.
Для демонстрації присутності та сковування дій підрозділів сил оборони України Росія продовжує утримувати в прикордонних регіонах Брянської та Курської областей свої підрозділи Збройних сил Росії. За словами речника ДПСУ, наразі не спостерігається відновлення наступу на територію України.
Ситуація на Сумщині та Чернігівщині: останні новини
- В ніч на 18 травня ворог вдарив по Сумщині артилерією. Найбільше постраждали Білопільська, Ворожбянська, Новослобідської громади. Росіяни використали реактивну систему залпового вогню "Град", щоб завдати удар по українських містах.
- Територія Сумської області продовжує бути під прицілом у ворога. Тільки протягом 17 травня зафіксовано понад 70 вибухів. Найбільше прильотів зафіксували в Есмані, в напрямку Бояро-Лежачі та в районі населеного пункту Сопич.
- У зведенні Генштабу 17 квітня повідомили, про в районі населеного пункту Білокопитове Сумської області противник здійснив мінометний обстріл підрозділів Державної прикордонної служби України.
- Вчора вранці, 17 травня, противник завдав ракетного удару по місті Десна, що на Чернігівщині. Кількість загиблих зросла до 11 осіб, ще 14 людей отримали поранення.
- У Генштабі ЗСУ 13 травня повідомили, що Росія продовжить здійснювати провокації у прикордонних районах на Півночі. З цією метою росіяни перекидають додаткові підрозділи артилерії у Брянську область.
- Очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус заявив, що ворожі війська 11 травня близько 6 ранку обстріляли прикордонні райони Чернігівської області. Росіяни гатили зі своєї території з мінометів.
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