Российские военные на грани бунта из-за ограничения мародерства на Херсонщине

Руководители подразделений, которые Путин перебросил на войну в Украину, получили от своего военно-политического командования приказ удержать Херсон любой ценой. Однако при этом неофициально им сказали готовиться к скорейшему выходу из города.

По данным источников 24 канала в разведке, личный состав российских захватнических войск, находящийся в Херсоне и возле временно захваченного города, крайне недоволен ситуацией на фронте. Россияне понимают, что задачу продвигаться в Николаев выполнить они не смогут, как и пройти в Одессу. Без выполнения этой задачи удержание Херсона может оказаться под большим вопросом.

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В Кремле считают, что Херсон и как минимум часть области должны оставаться под их контролем, чтобы в РФ был доступ к сухопутному коридору в Крым. Но в случае если бойцы ВСУ смогут переместиться за Днепр, захватчики окажутся в крайне неудобном положении. Кроме того, россияне по ряду причин не могут сделать так, чтобы их позиции были вне досягаемости украинской артиллерии.

Росгвардия и ФСБ производят чистки

Пока военные отчаянно пытаются выполнить задание, окопаться и подготовить позиции для удержания территории, подразделения Росгвардии и спецслужбы РФ пытаются подготовить референдум для оккупации Херсона.

Путинские боевики работают по спискам проукраинских активистов, похищают людей и увозят их в неизвестном направлении. Список ветеранов войны на Донбассе, их семей и вообще людей, которые никогда не поддержат российскую оккупацию, ФСБшники получили от местных чиновников-предателей, а также от священников УПЦ МП.

Параллельно с этим захватчики разгоняют многочисленные митинги за Украину и пытаются хоть как-то создать картинку поддержки оккупации для российских пропагандистов. На акцию, проводимую 10 апреля, россияне принудительно сгоняли прохожих, у которых отбирали паспорта. Возвращали документы людям только после "митинга", но собрать смогли небольшое количество людей, поскольку украинцы пытаются обходить захватчиков стороной.

Проводить тотальную чистку и вести себя так, как в Буче, оккупантам запретили, поскольку генералы надеются "сохранить" лояльность местного населения.

Участвовать в пророссийском митинге в Херсоне людей принуждали / Фото оперативного командования "Юг"

Кроме того, росгвардейцы продолжают распространять среди жителей Херсона пропагандистские листовки, в которых указаны все штампы российской пропаганды о спецоперации. Якобы "российская армия не воюет с украинским народом", о "войне с бандеровцами".

Российские изверги надеются на лояльность херсонцев / Фото источник 24 канала

Все хотят мародерить

Кроме проблем с удержанием территорий, а также с украинцами, совсем не желающими оказаться в оккупации, генералитет России столкнулся с новой проблемой. Боевики из подразделений, переброшенных из-под Киевщины, уже почувствовали запах быстрых денег. Они очень ждут разрешения грабить и мародерить. Такие же желания выражают и другие россияне, но с учетом возможных планов Москвы установить в Херсоне свою власть, им это запрещают. Извергов подобная ситуация никак не устраивает, особенно с учетом того, что офицеры нарушают приказы, врываются в квартиры и выносят из них все ценное.

Так же поступают солдаты и по приказам генералов. Все, что намародерили, высшие чины отправляют через Крым домой. При этом рядовые оккупанты фактически не могут полноценно заниматься грабежом людей, что и вызывает у них большое возмущение.