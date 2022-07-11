Российская армия уже ослаблена непрерывными боями, – разведка Британии

Российская армия сталкивается с проблемами морального и психологического состояния бойцов из-за отсутствия перерывов в активных боевых действиях.

оккупанты жалуются родным на усталость

Разведка Великобритании обратила внимание на видео, опубликованное российским СМИ на Дальнем Востоке, где жены солдат восточного военного округа обращаются к власти с призывом вернуть их мужей домой.

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россиянка утверждала, что личный состав 5 отдельной гвардейской танковой бригады "морально и психологически ослаблен", поскольку непрерывно воюет с 24 февраля.

минобороны россии не может решить проблем армии

По данным британской разведки, отсутствие запланированных перерывов в напряженной боевой обстановке, вероятно, является одной из самых разрушительных среди многих других кадровых проблем, которые пытается решить минобороны страны-агрессора.

К слову, российские власти не собираются объявлять всеобщую мобилизацию в стране, этого просто боятся. Объявление всеобщей мобилизации в россии означало бы для россиян, что "все идет не по плану".

Так что ротации, отдых российским солдатам и не светят. Местные чиновники ищут пути, чтобы оттянуть мобилизацию.

Но на самом деле в россии уже все пошло не по плану, если не объявят мобилизацию, воевать будет некому. Ведь потери захватчиков в Украине колоссальны. По состоянию на 11 июля ВСУ ликвидировали не менее 37 тысяч оккупантов.

Никакой объявленной "оперативной паузы" нет

К слову, в американском институте изучения войны сообщили, что, несмотря на то, что россияне и взяли "оперативную паузу", они участвуют в операциях, чтобы подготовить условия для будущих наступлений.

Однако, усталость дается о себе знать. В сегодняшней сводке Генштаба тоже подтвердили – никакой "паузы" нет – наступления есть, однако неудачные, как, например, возле Марьинки за прошедшие сутки. Оккупантов оттеснили украинские защитники плотным огнем, те были вынуждены отступить.

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