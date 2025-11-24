Добрались до Ла-Манша: британский флот перехватил два российских военных корабля

Россия увеличивает свое военное присутствие в водах Европы. Так, королевский флот Великобритании недавно остановил в проливе Ла-Манш два российских корабля. Речь идет о корвете "Стойкий" и танкере "Ельня".

Министр обороны Великобритании Джон Гили отметил, что за последние два года активность российских военных судов в районе британских вод подскочила примерно на треть. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на BBC.

К теме Британия следит за шпионским судном России возле своих вод: оттуда светили лазерами на пилотов

Как российские суда оказались в водах Ла-Манша?

Корабли России направлялись на запад через Дуврский пролив. В ведомстве уточнили, что после первичного перехвата корабль HMS Severn передал контроль над российскими судами одному из партнеров НАТО у французского побережья Бретани.

Однако он продолжил следить за ситуацией с дистанции, оставаясь в готовности отреагировать на любые непредсказуемые шаги.

Кстати, корвет "Стойкий" уже не впервые оказывается в зоне внимания британских военных. В мае его уже сопровождали два корабля Королевского флота и авиационное подразделение 814-й эскадрильи, когда российская группа двигалась из Средиземного моря в Балтийское, находясь под наблюдением HMS Hurworth.

Кроме того, на прошлой неделе появилась информация, что российское разведывательное судно "Янтарь" заметили вблизи Шотландии. По данным британских военных, корабль применял лазерные системы, которые мешали работе пилотов.

Джон Гили назвал такие действия "чрезвычайно опасными" и подчеркнул, что Лондон готов отвечать на подобные провокации.

Министр также отметил, что активизация российских кораблей у британских берегов является частью более широкой тенденции "растущей российской агрессии", которая создает угрозы не только для Украины, но и для всей европейской безопасности.

Заметьте! Политтехнолог Олег Постернак рассказал 24 Каналу, что Россия, по оценкам немецкой и датской разведок, может готовиться к широкомасштабному вооруженному конфликту в Европе уже в 2029 – 2030 годах. Аналитики предупреждают, что Москва способна оперативно оккупировать часть Балтийского региона.

Подобные инциденты в водах Европы