Российские военные не хотят служить на оккупированных территориях, им страшно, – Центр нацсопротивления

На территориях, временно оккупированных россиянами, украинцы не сдаются и демонстрируют свою патриотическую позицию. Кроме того, делают все, чтобы враг покинул наши земли.

Сейчас идет новый этап. Об этом 24 каналу рассказал представитель Центра национального сопротивления.

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По его словам, каждый день наши города, временно оккупированные россиянами, – желто-голубые. Это могут быть листовки, ленты, граффити, плакаты – все это появляется постоянно.

Коммунальщики не успевают их снимать, ни в Энергодаре, ни в Мелитополе, ни в Каховке, ни в Запорожской области или других городах. Люди делают это очень активно и быстро,

– объяснил представитель Центра национального сопротивления.

Он добавил, что, кроме того, еще и условно происходит маркировка жилья, где находятся оккупанты.

"Российские военные сегодня в страхе. Они не хотят служить на оккупированных территориях. Им это страшно", – подчеркнул представитель Центра нацсопротивления.

Последние новости с временно оккупированных территорий: что известно

На временно оккупированных территориях продолжается борьба. В Энергодаре украинцам-партизанам удалось ликвидировать 2 боевиков, патрулировавших город.

Запорожская АЭС по-прежнему временно находится в руках российских захватчиков. Те не придумали ничего лучше, чем превратить ядерный объект в военную базу.

Херсон ежедневно доказывает свою несокрушимость. Несмотря на то, что город временно оккупирован, россиянам не удается сломать украинский дух херсонцев ни силой, ни подкупами. Символом устойчивости стал пенсионер Григорий, не боясь оккупантов громко включающий украинскую музыку.

Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань сообщил об успехах ВСУ на Херсонском направлении. Украинские воины тактически переигрывают российских оккупантов и продвигаются к Херсону.

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