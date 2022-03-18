Российские военные не мотивированы войной в Украине, – Пентагон

Глава Центрального командования США заявил, что российские солдаты не "не имеют особой мотивации" в войне России против Украины.

Об этом написало издание CNN, ссылаясь на комментарий генерала Фрэнка Маккензи, командующего Центрального командования США, во время брифинга в Пентагоне.

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Они не кажутся, я думаю, особенно мотивированными или особенно вовлеченными в компанию, которую они проводят,

– сказал Маккензи о российских войсках, воюющих в Украине.

По состоянию на 18 марта потери российского личного состава превышает 14 200 человек. А Вооруженные Силы Украины ежедневно уничтожают технику врага.

В частности, известно об отказе от участия в войне сразу всех российских вояк из одной мотострелковой дивизии.

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