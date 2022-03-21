ВСУ отправляют россиян на суд Божий: Зеленский об оккупантах

Владимир Зеленский обратился к украинцам после 25 дней войны, которую Россия начала против Украины. Президент отметил, что российские военные никак не находят нацистов, а также дорогу домой.

Соответствующее заявление президент обнародовал ночью 21 марта. Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины отметил, что россияне никак не могут найти украинцев, которые бы встречали их с цветами.

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Президент Украины отметил, что уже 25 сутки как российские военные ищут и никак не могут найти придуманных ими же "нацистов", от которых они хотели якобы защищать наших людей.

А главное – российские военные никак не находят дорогу домой. Поэтому наши военные помогают им с дорогой на суд Божий,

– заметил Владимир Зеленский.

Также президент сказал, что уверен – на Божьем суде оккупанты получат только одно наказание, одно на всех – вечный подвал, навечно под бомбами, навечно без еды, воды и тепла.

"За все, что они натворили против наших людей, обычных украинцев. Против мирных людей. В Ахтырке и Харькове, в Бородянке и Чернигове. В Волновахе и Мариуполе. И многих других отважных городах", – подытожил Владимир Зеленский.

Ночное обращение Зеленского за 20 марта – смотрите видео