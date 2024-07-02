Так, российские военные из 1009-го полка, которые выжили после очередного провального штурма Волчанска Харьковской области, умоляют своего диктатора Владимира Путина о помощи. Они возмущены тем, что их раненых заставляют дальше штурмовать украинские объекты.

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После разгрома под Волчанском оккупанты молят Путина о спасении

Как жалуются российские захватчики, командование оккупационной армии гонит их в так называемые "мясные штурмы", игнорируя физическое и моральное состояние солдат и совершенно не учитывая потери среди личного состава своих же бойцов.

Поэтому наивные оккупанты решили обратиться к своему кремлевскому хозяину. Однако они почему-то не захотели принять во внимание то, что их "царю" безразлично к их проблемам.

Я Валетов Евгений. Это мой брат, Валетов Игорь. Вчера выходили на штурм Волчанска. Из штурма у нас ничего не получилось. Все получили ранения. Кто-то сбежал. Дальнейшую судьбу их я не знаю. Возможно ранены, возможно убиты,

– рассказали враги.

Как рассказал один из них, они с братом также получили ранения, оказали себе первую медицинскую помощь и выбрались в лес. Однако командир явно отреагировал на это не так, как они ожидали.

Он заявил им, что уже завтра они должны снова "идти штурмовать это здание". Оккупантам такой приказ не понравился, ведь им "все болит и они ранены, без сил".

Я обращаюсь в военную прокуратуру, президента России, вмешайтесь, пожалуйста. Решите этот вопрос. Зачем отправлять вот таких вот людей, всех раненых, обессиленных в бой? Это просто – отправить на смерть, – победничал захватчик.

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