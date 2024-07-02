Так, російські військові зі 1009-го полку, які вижили після чергового провального штурму Вовчанська Харківської області, благають свого диктатора Владіміра Путіна про допомогу. Вони обурені тим, що їх поранених змушують далі штурмувати українські об'єкти.

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Як скаржаться російські загарбники, командування окупаційної армії жене їх у так звані "м’ясні штурми", ігноруючи фізичний і моральний стан солдатів та абсолютно не зважаючи на втрати серед особового складу своїх же бійців.

Через це наївні окупанти вирішили звернутися до свого кремлівського господаря. Однак вони чомусь не захотіли взяти до уваги те, що їхньому "царю" байдуже до їхніх проблем.

Я Валєтов Євген. Це мій брат, Валєтов Ігор. Вчора виходили на штурм Вовчанська. Зі штурму у нас нічого не вийшло. Усі отримали поранення. Хтось утік. Подальшу долю їхню я не знаю. Можливо поранені, можливо вбиті,

– розповіли вороги.

Як розповів один із них, вони з братом також отримали поранення, надали собі першу медичну допомогу та вибралися до лісу. Однак командир вочевидь відреагував на це не так, як вони очікували.

Він заявив їм, що вже завтра вони мусять знову "йти шмурмувати цю будівлю". Окупантам такий наказ не сподобався, адже їм "все болить і вони поранені, без сил".

Я звертаюся до військової прокуратури, президента Росії, втрутьтеся, будь ласка. Розв'яжіть це питання. Навіщо відправляти ось таких ось людей, усіх поранених, знесилених у бій? Це просто – відправити на смерть, – побідкався загарбник.

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Напередодні жителі Грайворонського району скаржилися на блекаут, що стався в Бєлгородській області. Вони просили Путіна забезпечити їхню безпеку та компенсувати завдані збитки.