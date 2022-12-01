Россия атаковала предприятие ДТЭК: энергетики получили ранения

Россия продолжает осуществлять энергетический террор Украины. Войска агрессора в очередной раз атаковали предприятие ДТЭК.

Российские войска осуществили очередной обстрел энергетических предприятий ДТЭК в четверг, 1 декабря. В результате вражеской атаки ранены двое энергетиков. Где именно это произошло – не сообщается.

Кстати Ограничения могут быть очень длительными: в Укрэнерго заявили о разных сценариях блэкаута

Предприятия ДТЭК за 2 месяца подверглись 16 атакам

В ДТЭК рассказали, что сотрудникам оперативно оказали необходимую помощь и доставили в больницу. Сообщается, что угрозы для их жизни нет.

За последние два месяца наши предприятия подверглись уже 16 террористическим атакам России,

– рассказали в ДТЭК.

Насколько сильно Россия повредила энергосистему Украины

Осенью Россия целенаправленно разрушала энергетическую инфраструктуру Украины. Глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий сообщал, что после массированных атак России в Украине почти не осталось невредимых ТЭС и ГЭС.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что после атак России почти половина энергосистемы Украины выведена из строя.

На фоне массированных атак России возникли дискуссии по эвакуации из-за вероятного блэкаута. К примеру, зимой, возможно, придется вывезти часть населения из Киева, о чем заявил мэр Виталий Кличко.

В то же время в Офисе Президента заявляют, что в случае блэкаута никуда уезжать не надо. Заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко выразил надежду, что в Украине не будет блэкаута по всей стране.

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