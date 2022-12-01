Россия атаковала предприятие ДТЭК: энергетики получили ранения
1 декабря 2022 , 15:49Читати новину українською
Источник:ДТЭК
Россия продолжает осуществлять энергетический террор Украины. Войска агрессора в очередной раз атаковали предприятие ДТЭК.
Российские войска осуществили очередной обстрел энергетических предприятий ДТЭК в четверг, 1 декабря. В результате вражеской атаки ранены двое энергетиков. Где именно это произошло – не сообщается.
Кстати Ограничения могут быть очень длительными: в Укрэнерго заявили о разных сценариях блэкаута
Предприятия ДТЭК за 2 месяца подверглись 16 атакам
В ДТЭК рассказали, что сотрудникам оперативно оказали необходимую помощь и доставили в больницу. Сообщается, что угрозы для их жизни нет.
За последние два месяца наши предприятия подверглись уже 16 террористическим атакам России,
– рассказали в ДТЭК.
Насколько сильно Россия повредила энергосистему Украины
- Осенью Россия целенаправленно разрушала энергетическую инфраструктуру Украины. Глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий сообщал, что после массированных атак России в Украине почти не осталось невредимых ТЭС и ГЭС.
- Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что после атак России почти половина энергосистемы Украины выведена из строя.
- На фоне массированных атак России возникли дискуссии по эвакуации из-за вероятного блэкаута. К примеру, зимой, возможно, придется вывезти часть населения из Киева, о чем заявил мэр Виталий Кличко.
- В то же время в Офисе Президента заявляют, что в случае блэкаута никуда уезжать не надо. Заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко выразил надежду, что в Украине не будет блэкаута по всей стране.
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