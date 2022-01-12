Российские военные на оккупированных территориях отрабатывают новые способы тактических действий
Источник:ТАСС
Более 10 тысяч российских военных вывели на полигоны России, Армении, а также оккупированных регионов Украины и Грузии. Там они отрабатывают "новые способы тактических действий".
В частности, в учениях принимают участие мотострелковые соединения Южного военного округа России и подразделения береговых войск Черноморского флота, Каспийской флотилии.
Читайте также Военные учения возле Украины: США требуют от России объяснений
Российские военные проводят учения на оккупированных территориях
Согласно сообщению, боевое слаживание мотострелковых, танковых взводов и артиллерийских батарей организовано на более 20 общевойсковых полигонах:
- в Волгоградской,
- Астраханской,
- Ростовской областях,
- на Ставрополье,
- на Кубани,
- в Северной Осетии,
- Чечне,
- Карачаево-Черкесии,
- в Ингушетии.
Занятия по боевой подготовке проводят в Армении, в оккупированном Крыму и на захваченных в Грузии территориях – Абхазии и Южной Осетии.
Учатся "новым способам тактических действий"
В округе заявили, что батальонные тактические группы освоят новые способы тактических действий в составе различных видов разведывательно-огневых и ударных комплексов, в частности контрбатарейного, авиационного и снайперского.
Обучение Западного военного округа России
- В западном военном округе России 11 января начались учения на общевойсковых полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях. Там проводят стрельбы.
- В учениях оккупантов принимают участие около 3 000 военнослужащих и 300 единиц бронетехники.
- По информации украинской и западной разведок, на границе с Украиной сконцентрированы примерно 100 тысяч российских военных.
Интересно – военные учения в Украине: смотрите видео