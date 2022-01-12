Российские военные на оккупированных территориях отрабатывают новые способы тактических действий

Более 10 тысяч российских военных вывели на полигоны России, Армении, а также оккупированных регионов Украины и Грузии. Там они отрабатывают "новые способы тактических действий".

В частности, в учениях принимают участие мотострелковые соединения Южного военного округа России и подразделения береговых войск Черноморского флота, Каспийской флотилии.

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Российские военные проводят учения на оккупированных территориях

Согласно сообщению, боевое слаживание мотострелковых, танковых взводов и артиллерийских батарей организовано на более 20 общевойсковых полигонах:

в Волгоградской,

Астраханской,

Ростовской областях,

на Ставрополье,

на Кубани,

в Северной Осетии,

Чечне,

Карачаево-Черкесии,

в Ингушетии.

Занятия по боевой подготовке проводят в Армении, в оккупированном Крыму и на захваченных в Грузии территориях – Абхазии и Южной Осетии.

Учатся "новым способам тактических действий"

В округе заявили, что батальонные тактические группы освоят новые способы тактических действий в составе различных видов разведывательно-огневых и ударных комплексов, в частности контрбатарейного, авиационного и снайперского.

Обучение Западного военного округа России

В западном военном округе России 11 января начались учения на общевойсковых полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях. Там проводят стрельбы.

В учениях оккупантов принимают участие около 3 000 военнослужащих и 300 единиц бронетехники.

По информации украинской и западной разведок, на границе с Украиной сконцентрированы примерно 100 тысяч российских военных.

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