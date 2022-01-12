Российские военные на оккупированных территориях отрабатывают новые способы тактических действий

12 января 2022 , 13:39
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Источник:

ТАСС

Более 10 тысяч российских военных вывели на полигоны России, Армении, а также оккупированных регионов Украины и Грузии. Там они отрабатывают "новые способы тактических действий".

В частности, в учениях принимают участие мотострелковые соединения Южного военного округа России и подразделения береговых войск Черноморского флота, Каспийской флотилии.

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Российские военные проводят учения на оккупированных территориях

Согласно сообщению, боевое слаживание мотострелковых, танковых взводов и артиллерийских батарей организовано на более 20 общевойсковых полигонах:

  • в Волгоградской,
  • Астраханской,
  • Ростовской областях,
  • на Ставрополье,
  • на Кубани,
  • в Северной Осетии,
  • Чечне,
  • Карачаево-Черкесии,
  • в Ингушетии.

Занятия по боевой подготовке проводят в Армении, в оккупированном Крыму и на захваченных в Грузии территориях – Абхазии и Южной Осетии.

Учатся "новым способам тактических действий"

В округе заявили, что батальонные тактические группы освоят новые способы тактических действий в составе различных видов разведывательно-огневых и ударных комплексов, в частности контрбатарейного, авиационного и снайперского.

Обучение Западного военного округа России

  • В западном военном округе России 11 января начались учения на общевойсковых полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях. Там проводят стрельбы.
  • В учениях оккупантов принимают участие около 3 000 военнослужащих и 300 единиц бронетехники.
  • По информации украинской и западной разведок, на границе с Украиной сконцентрированы примерно 100 тысяч российских военных.

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Автор: Наталія Пристанська