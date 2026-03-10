Наказание за жалобы: оккупантам под Волчанском угрожают из-за привилегий "Ахмата"

На Волчанском направлении российские военные начали массово жаловаться на привилегии бойцов подразделения "Ахмат". Командование угрожает наказать тех, кто записывал видеообращения с критикой.

Об этом пишет партизанское движение "Атеш".

Что известно о наказании оккупантов за жалобу?

По данным "Атэш", бойцы 82-го мотострелкового полка открыто жалуются на несправедливость в распределении боевых задач и наград. Они утверждают, что вынуждены участвовать в тяжелых штурмах, тогда как подразделения "Ахмат" якобы находятся в тылу и получают награды. Из-за этого часть военных начала записывать видеообращения с жалобами на ситуацию.

В ответ командование, по информации источников, направило в полк комиссию. В то же время военным, которые участвовали в записи таких видео или открыто выражали недовольство, угрожают наказаниями – от содержания в подвалах до отправки в так называемые "штрафные" штурмовые подразделения.

Как партизаны "Атеш" подрывают боевую способность россиян?