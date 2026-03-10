Наказание за жалобы: оккупантам под Волчанском угрожают из-за привилегий "Ахмата"
- Российские военные на Волчанском направлении жалуются на привилегии бойцов подразделения "Ахмат".
- Командование угрожает наказаниями тем, кто записывал видеообращения с критикой, в частности заключением или отправкой в "штрафные" подразделения.
На Волчанском направлении российские военные начали массово жаловаться на привилегии бойцов подразделения "Ахмат". Командование угрожает наказать тех, кто записывал видеообращения с критикой.
Об этом пишет партизанское движение "Атеш".
Смотрите также Несмотря на усиленную охрану: партизаны сожгли военный электровоз в Брянске
Что известно о наказании оккупантов за жалобу?
По данным "Атэш", бойцы 82-го мотострелкового полка открыто жалуются на несправедливость в распределении боевых задач и наград. Они утверждают, что вынуждены участвовать в тяжелых штурмах, тогда как подразделения "Ахмат" якобы находятся в тылу и получают награды. Из-за этого часть военных начала записывать видеообращения с жалобами на ситуацию.
В ответ командование, по информации источников, направило в полк комиссию. В то же время военным, которые участвовали в записи таких видео или открыто выражали недовольство, угрожают наказаниями – от содержания в подвалах до отправки в так называемые "штрафные" штурмовые подразделения.
Как партизаны "Атеш" подрывают боевую способность россиян?
Партизаны движения 8 марта успешно сожгли военный электровоз в Брянском депо, которое остается критически важным для российской армии. Эта операция является частью систематических действий "Атеш" против российской техники, поставляющей снаряды на фронт, несмотря на заявления ФСБ об усилении охраны объектов.
Партизанское движение "Атеш" совершили диверсию в Липецке, в результате которой уничтожена военная башня связи, координировавшая подразделения армии России. Башня связи обеспечивала передачу данных для 924-го центра, аэродрома "Липецк" и 260-го арсенала ГРАУ.
Накануне партизаны совершили диверсию на базе ремонта в Брянской области, засыпав сахар в топливный бак КАМАЗа с комплексом "Омут". Техника должна была отправиться для подавления украинских средств связи, но диверсия сделает ее легкой мишенью для дронов.