Про це пише партизанський рух "Атеш".

Що відомо про покарання окупантів за скаргу?

За даними "Атеш", бійці 82-го мотострілецького полку відкрито скаржаться на несправедливість у розподілі бойових завдань і нагород. Вони стверджують, що змушені брати участь у важких штурмах, тоді як підрозділи "Ахмат" нібито перебувають у тилу та отримують відзнаки. Через це частина військових почала записувати відеозвернення зі скаргами на ситуацію.

У відповідь командування, за інформацією джерел, направило до полку комісію. Водночас військовим, які брали участь у записі таких відео або відкрито висловлювали невдоволення, погрожують покараннями – від утримання у підвалах до відправлення у так звані "штрафні" штурмові підрозділи.

Як партизани "Атеш" підривають бойову здатність росіян?