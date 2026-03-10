Про це пише партизанський рух "Атеш".
Дивіться також Попри посилену охорону: партизани спалили військовий електровоз у Брянську
Що відомо про покарання окупантів за скаргу?
За даними "Атеш", бійці 82-го мотострілецького полку відкрито скаржаться на несправедливість у розподілі бойових завдань і нагород. Вони стверджують, що змушені брати участь у важких штурмах, тоді як підрозділи "Ахмат" нібито перебувають у тилу та отримують відзнаки. Через це частина військових почала записувати відеозвернення зі скаргами на ситуацію.
У відповідь командування, за інформацією джерел, направило до полку комісію. Водночас військовим, які брали участь у записі таких відео або відкрито висловлювали невдоволення, погрожують покараннями – від утримання у підвалах до відправлення у так звані "штрафні" штурмові підрозділи.
Як партизани "Атеш" підривають бойову здатність росіян?
Партизани руху 8 березня успішно спалили військовий електровоз у Брянському депо, яке залишається критично важливим для російської армії. Ця операція є частиною систематичних дій "Атеш" проти російської техніки, що постачає снаради на фронт, попри заяви ФСБ про посилення охорони об'єктів.
Партизанський рух "Атеш" здійснили диверсію в Липецьку, внаслідок якої знищено військову вежу зв'язку, що координувала підрозділи армії Росії. Вежа зв'язку забезпечувала передачу даних для 924-го центру, аеродрому "Липецьк" та 260-го арсеналу ГРАУ.
Напередодні партизани здійснили диверсію на базі ремонту в Брянській області, засипавши цукор у паливний бак КАМАЗа з комплексом "Омут". Техніка мала вирушити для придушення українських засобів зв'язку, але диверсія зробить її легкою мішенню для дронів.