Российские военные подошли за километр к Славутичу: что происходит в городе

Славутич на Киевщине – в сложной ситуации. В километре от города стоят русские войска. Раньше горожан упорно просили не выходить на улицы.

Об этом рассказал советник главы МВД Вадим Денисенко. Он отметил, что Славутич действительно расположен на оккупированной территории, однако сюда до 24 марта не заходили российские войска.

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Накануне россияне обстреляли блокпосты

Накануне россияне подошли к блокпостам и их обстреляли. Пока людям нужно сидеть дома, ведь работают снайперы. Сами русские войска расположились в километре от города.

Город де-факто заблокирован сейчас российскими войсками. Пока о столкновениях у нас информации нет, о жертвах нет,

– рассказал Денисенко.

Денисенко напомнил, что ЧАЭС, на которой работают жители Славутича, давно оккупирована россиянами. Там оккупант насильно удерживал и издевался над персоналом. Пока украинская сторона ожидает, какие действия оккупанты будут делать в Славутиче.

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