Российские военные похищают жителей Сумщины и вывозят их на допросы

На Сумщине российские военные вывозят местных жителей в другие области и устраивают допросы. Украинцам угрожают и забирают принудительно.

Об этом рассказал глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

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По его словам, оккупанты остановили автомобиль местного жителя на одном из блокпостов Конотопского района. Они начали проверять документы и автомобиль, а затем вытащили его из собственной машины, затолкали в свою и повезли в Киевскую область.

Там мужчине надели наручники, раздели его и долго держали на холоде.

Позже, угрожая убийством, начали допрашивать о самом городе Конотоп и позициях ВСУ в районе. После этого мужчину отвезли обратно в его машину, отдали одежду и вернули телефон без сим-карты,

– заявил Дмитрий Живицкий.

Он добавил, что еще одна ситуация недавно произошла в Путивле. Там российские военные взяли в плен 21-летнего парня. Известно, что мужчину похитили вместе с машиной "Фиат Сиена" ВМ8956АТ.

К слову, в Сумской области оккупанты на своем военном транспорте наехали на семью украинцев, которая шла по дороге. В результате ДТП 15-летний парень получил травмы, а его отец, к сожалению, умер в больнице.

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