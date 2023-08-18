Бьют по черному и наказывают за все: история украинского журналиста, похищенного россиянами

Во время оккупации Киевской области россияне похитили украинского журналиста Дмитрия Хилюка. Отец журналиста издания УНИАН, Василий Хилюк, рассказал о похищении сына российскими оккупантами.

В начале полномасштабного вторжения Дмитрий находился вместе с родителями в селе Козаровичи. 2 марта 2022 года в дом семьи Хилюков попал снаряд.

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Оккупанты закрыли отца журналиста в подвале, а сына похитили

Василий Хилюк отвез жену к соседям и когда он возвращался назад, их во дворе окружили пятеро российских военных с автоматами. По его словам, оккупанты стреляли.

Оккупанты закрыли отца журналиста в подвале, где держали 10 дней, а его сына куда-то увели.

Потом положили нас на землю, обыскали, потом связали руки, закрыли глаза и повели куда-то. Потом нас разделили, Дмитрия повели дальше, а я был закрыт в подвале. Я не знал, куда они отвели сына. В подвале нас держали десять дней, потом перевели,

– рассказал Василий Хилюк.

Впоследствии Василий встретился с сыном и через два дня мужчину отпустили. Зато Дмитрия забрали. Семья до сих пор не знает, где находится Дмитрий.

"Потом мы поняли, что его вывезли в Россию. Где точно находился наш сын мы не знали и не знаем сейчас. По слухам, он в Новозыбкове Брянской области, но мы не уверены, там ли он сейчас", – сказал отец журналиста.

Василий рассказал, что последний раз видел сына, когда был в плену вместе с ним, 11 марта 2022 года.

Тогда зачитали список, пять человек из села отпустили, а сына не отпускали. Я спросил их командира, кем он там был, почему сына не отпускают. Он так уклонился: "Да не переживайте, придет домой через несколько дней, потому что война скоро закончится",

– отметил мужчина.

Отец рассказывает, что оккупанты вывели его сына с завязанными руками и глазами, как это было с другими заложниками.

"И после этого мы ждали хоть какую-то вестку из-за Красного Креста, или из-за его работы. На работе сказали, что Россия подтвердила, но надо молчать, чтобы его освободить, не разглашать, потому что это только нанесет вред. Мы молчали более полугода, к нам приезжали журналисты, но мы же не добивались так, как сейчас", – отметил он.

Дмитрий Хилюк может находиться во Владимирской области

По его словам, международные журналисты слышали, что Дмитрий сидит в одиночной камере, "но непонятно почему так".

Остальные из села тоже сидят в этом городе. Знакомая говорила, что этих людей разместили в общей камере,

– рассказал господин Василий.

В конце концов, семья Хилюков узнала о судьбе Дмитрия через Красный Крест. По словам Василия, недавно Красный Крест связался с семьей. Дмитрий переведен во Владимирскую область.

"Они сказали, что уже давно хотели позвонить по телефону, но не знали номера. А до того, Красный Крест передавал, что его перевели во Владимирскую область. Россияне идентифицировали моего сына как военнопленного. Тот работник из ЧХ, кто звонил мне, сказал, что лично моего сына не видел, однако видели его коллеги, постоянно находящиеся в Москве", – сказал Василий Хилюк.

По его словам, Дмитрий просил передать: "Я в тюрьме, передайте через УНИАН, что я жив".

Россияне пытают гражданских заложников

Василий Хилюк рассказал, что оккупанты отпустили одного его знакомого, который был полицейским в отставке.

Он тоже был в Новозыбкове. Говорил, что фамилию не слышал, но знает, что в тюрьме сидит журналист,

– отметил отец журналиста.

Знакомый господина Василия рассказал о жутких пытках со стороны российских оккупантов.

"Что касается пыток, то знакомый говорил, что бьют по черному, водят головой по земле, наказывают за все, не дают ни сидеть, ни лежать. Но это зависит от смен, поэтому бывают немного послабления", – резюмировал он.

Удержание гражданских в заложниках или их похищение во время войны является нарушением Женевской конвенции.