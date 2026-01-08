Боятся стать целью ВСУ: россияне портят собственные катера на Херсонщине, –"Атеш"

Ситуация в одной из бригад восстановленной Днепровской речной флотилии, находящейся в подчинении Черноморского флота России, сейчас крайне напряженная. Ведь вражеские военные, вероятно, умышленно портят технику, чтобы избежать боя с Силами обороны в Херсонской области.

Об этом информируют агенты "Атеш", которые действуют среди личного состава 92-й бригады речных катеров вооруженных сил России. Подробности рассказывает 24 Канал.

Что известно о саботаже россиян на Херсонщине?

Технические неисправности на катерах оккупантов возникают именно в моменты, когда суда должны выйти на патрулирование или операции в акватории Днепра.

Как утверждают партизаны, российская контрразведка уже не верит в случайный износ оборудования и активно разыскивает тех, кто способствует поломкам двигателей и загадочным возгоранием электропроводки.

Командование подозревает, что экипажи намеренно превращают свои суда в неподвижный металлолом, чтобы не стать очередной мишенью для Сил обороны Украины,

– говорится в сообщении "Атеш".

Там также добавили, что Днепровская флотилия России постепенно превращается в коллекцию неподвижных плавсредств.

