Боятся стать целью ВСУ: россияне портят собственные катера на Херсонщине, –"Атеш"
- Российские солдаты специально портят катера, чтобы избежать боя с Силами обороны в Херсонской области.
- Контрразведка страны-агрессора подозревает саботаж из-за частых поломок техники в моменты выхода на патрулирование.
Ситуация в одной из бригад восстановленной Днепровской речной флотилии, находящейся в подчинении Черноморского флота России, сейчас крайне напряженная. Ведь вражеские военные, вероятно, умышленно портят технику, чтобы избежать боя с Силами обороны в Херсонской области.
Об этом информируют агенты "Атеш", которые действуют среди личного состава 92-й бригады речных катеров вооруженных сил России. Подробности рассказывает 24 Канал.
Что известно о саботаже россиян на Херсонщине?
Технические неисправности на катерах оккупантов возникают именно в моменты, когда суда должны выйти на патрулирование или операции в акватории Днепра.
Как утверждают партизаны, российская контрразведка уже не верит в случайный износ оборудования и активно разыскивает тех, кто способствует поломкам двигателей и загадочным возгоранием электропроводки.
Командование подозревает, что экипажи намеренно превращают свои суда в неподвижный металлолом, чтобы не стать очередной мишенью для Сил обороны Украины,
– говорится в сообщении "Атеш".
Там также добавили, что Днепровская флотилия России постепенно превращается в коллекцию неподвижных плавсредств.
Больше о деятельности движения "Атеш"
В конце декабря 2025 года агенты партизаны провели успешную диверсию на железнодорожной инфраструктуре врага в районе Воронежской области России. Они вывели из строя тепловоз, который обеспечивал перевозки военных грузов и техники именно на Купянское направление фронта.
Кроме того, агенты "Атеш" осуществили эффективную кибератаку на российский ресурс "реестрповесток.рф". После атаки сайт стал полностью недоступным для пользователей.
Еще одна операция партизан состоялась в Брянской области, где агенты уничтожили электровоз, который играл ключевую роль в перевозке военных грузов. Этот диверсионный акт существенно усложнил логистику противника и нарушил стабильное снабжение боеприпасов, топлива и техники на Сумское направление фронта.