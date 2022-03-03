Российские военные повредили газопровод на Луганщине

В Луганской области российские оккупанты повредили газопровод. Частично разрушили первую нитку газопровода Луганск – Лисичанск – Рубежное.

То есть, в районе отвода на газораспределительную станцию (ГРС) "Лисичанск". Об этом сообщил оператор газотранспортной системы Украины.

Внимание Российские оккупанты всадили по Попасной на Луганщине: есть погибшие и раненые

Сейчас Лисичанск получает газ через резервную систему.

Оккупанты повредили газопровод: что известно

Диспетчеры компании зафиксировали снижение давления в системе и в 8:50 утра в четверг, 3 марта. Они сразу перекрыли подачу природного газа.

К счастью, жертв или пострадавших среди сотрудников операторов газотранспортной системы Украины нет.

Продолжаются активные военные действия, но люди без газа не останутся

Сейчас в районе места аварии продолжаются активные военные действия. Однако при первой же возможности оператор возобновит работу газопровода.

Сейчас Лисичанск получает газ через резервную систему газоснабжения ОГРМ,

– говорится в сообщении.

В 11:00 четверга ОГТСУ приостановил работу 14 из 1 389 газораспределительных станций. Однако газотранспортная система Украины продолжает поставлять газ украинцам и критической инфраструктуре.

"Все управления выполняют задачи. Сотрудники оператора ГТС работают в режиме усиленной безопасности", – добавили в пресс-службе оператора.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!