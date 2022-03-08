Российские военные преступники: опубликовали список оккупантов, убивающих мирных украинцев

8 марта 2022 , 12:58
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Источник:

Главное управление разведки МО Украины

Украинская разведка опубликовала список военных преступников, участвующих в убийствах мирных граждан Украины и совершении ракетно-бомбовых ударов по украинским городам

В ведомстве отметили, что речь идет о 2 смешаном авиаполке 21 смешанной авиадивизии ПКС ВС РФ (аэродром "Шагол", г. Челябинск).

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Список российских военных преступников

Пилоты

  • подполковник Губин Борис Владимирович;
  • майор Рунев Дмитрий С.;
  • майор Нечай Сергей А.;
  • майор Красноярцев Александр Васильевич (сбит 05.02.2022, плен);
  • майор Габитов Артур Р.;
  • майор Хитров Денис Сергеевич;
  • капитан Губайдулин Артур Р. (сбит 28.02.2022, эвакуирован);
  • капитан Савенко Денис;
  • капитан Клешнин Иван;
  • капитан Стрижаков Вячеслав;

Штурманы

  • майор Борона Максим М. (сбит 28.02.2022, эвакуирован);
  • майор Криволапов Константин Владимирович (сбит 05.02.2022, погиб);
  • майор Гатаров Равиль Р.;
  • капитан Устьянцев Константин;
  • капитан Фахразиев Вадим;
  • капитан Корецкий Станислав;
  • капитан Павлов Александр;
  • капитан Курленков Анатолий;
  • ст.лейтенант Лукин Антон;
  • ст.лейтенант Курсанин Олег.

Организационно-штатная структура 2-го змап (военная часть 86789) (указан идентифицированный личный состав)

управление

  • командир полка – полковник Карнаухов Дмитрий Юрьевич;
  • заместитель командира полка – подполковник Страхов Александр Владимирович;
  • заместитель командира полка по летной подготовке – вакант;
  • начальник штаба – вакант;
  • заместитель командира полка по военно-политической работе – майор Кукрадзе Богдан Арсенович;

Первая эскадрилья на 12 Су-34 (бортовые номера 01-12 "красный")
комеск – подполковник Губин Борис Владимирович;
заместитель комеска – подполковник Канищев Евгений Николаевич.

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Автор: Олександр Бевза