Спикер ОК "Юг" Владислав Назаров прокомментировал метод в своем телеграм-канале. Этот процесс он иронически назвал разминированием "по-кремлевски".
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Передовые технологии, которым бы позавидовали в НАТО
На видео видно, как российский военный бьет длинной деревянной палкой по закопанной в поле мине. От ушибов она взрывается.
Минус один,
– заключает действо оператор.
Креативный метод оккупантов, несомненно, производит впечатление. Количество российских саперов, проигравших в эту версию "русской рулетки", к сожалению, пока неизвестно.
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Куда исчезает российская техника: последние новости
Еще немного можно будет наблюдать, как некоторые российские военные не только разминируют территории, но и стреляют из деревянных палок. Молниеносное контрнаступление ВСУ заставляет врага терять технику десятками.
- После начала контрнаступления у врага постоянно что-то взрывается. На этот раз ВСУ уничтожили технику, которую оккупанты перевезли в Молочный лиман.
- По словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, в россии существенно испытывают нехватку определенных видов вооружения. Эксперт отметил, что уже сейчас исчезают некоторые образцы военной техники, которые уникальны.
- Контрнаступление на Харьковщине и Херсонщине щедро обогатило ВСУ трофейной техникой противника. В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности заверили, что с 29 августа по 12 сентября россияне потеряли 442 единицы техники.
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