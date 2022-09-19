Спикер ОК "Юг" Владислав Назаров прокомментировал метод в своем телеграм-канале. Этот процесс он иронически назвал разминированием "по-кремлевски".

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Передовые технологии, которым бы позавидовали в НАТО

На видео видно, как российский военный бьет длинной деревянной палкой по закопанной в поле мине. От ушибов она взрывается.

Минус один,

– заключает действо оператор.

Креативный метод оккупантов, несомненно, производит впечатление. Количество российских саперов, проигравших в эту версию "русской рулетки", к сожалению, пока неизвестно.

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Куда исчезает российская техника: последние новости

Еще немного можно будет наблюдать, как некоторые российские военные не только разминируют территории, но и стреляют из деревянных палок. Молниеносное контрнаступление ВСУ заставляет врага терять технику десятками.

После начала контрнаступления у врага постоянно что-то взрывается. На этот раз ВСУ уничтожили технику, которую оккупанты перевезли в Молочный лиман.

По словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, в россии существенно испытывают нехватку определенных видов вооружения . Эксперт отметил, что уже сейчас исчезают некоторые образцы военной техники, которые уникальны.

. Эксперт отметил, что уже сейчас исчезают некоторые образцы военной техники, которые уникальны. Контрнаступление на Харьковщине и Херсонщине щедро обогатило ВСУ трофейной техникой противника. В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности заверили, что с 29 августа по 12 сентября россияне потеряли 442 единицы техники.

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