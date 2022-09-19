Спікер ОК "Південь" Владислав Назаров прокоментував метод у своєму телеграм-каналі. Цей процес він іронічно назвав розмінуванням "по-кремлівськи".

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На відео видно, як російський військовий б'є довгою дерев'яною палицею по закопаній у полі міні. Від ударів вона вибухає.

Мінус один,

– підсумовує дійство оператор.

Креативний метод окупантів, без сумніву, справляє враження. Кількість російських саперів, що програла в цю версію "русскай рулєткі", на жаль, поки невідома.

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Куди зникає російська техніка: останні новини

Ще трохи й можна буде спостерігати, як деякі російські військові не лише розміновують території, але й стріляють з дерев'яних палок. Блискавичний контрнаступ ЗСУ змушує ворога втрачати техніку десятками.

Після початку контрнаступу у ворога постійно щось вибухає. Цього разу ЗСУ знищили техніку, яку окупанти перевезли до Молочного лиману.

За словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленко, в росії суттєво відчувають нестачу певних видів озброєння . Експерт зазначив, що вже зараз зникають деякі зразки військової техніки, які є унікальними.

. Експерт зазначив, що вже зараз зникають деякі зразки військової техніки, які є унікальними. Контрнаступ на Харківщині та Херсонщині щедро збагатив ЗСУ трофейною технікою противника. В Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки запевнили, що з 29 серпня до 12 вересня росіяни втратили 442 одиниці техніки.

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