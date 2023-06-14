Собственно, главнокомандующий сказал, что"уважает российскую школу военной науки". Более того, он прочитал все труды начальника российского Генштаба Валерия Герасимова и считает его "самым умным из людей".
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Залужный перестал быть для россиян Волдемортом
Собеседник издания из ведущего военного вуза России рассказывает, что до этих заявлений Залужный был у них чем-то вроде лорда Волдеморта (тот, чье имя нельзя называть).
На следующий день после статьи, где Залужный оговорился о Герасимове, его фамилия начала появляться не только в дискуссиях между преподавателями, но и "в учебном процессе".
Я думаю, вы понимаете, что похвала от врага более ценна, чем от друга, а "уважают даже враги" – это настоящее признание, ведь сами себя мы хвалим и так,
– говорит собеседник.
Более того, по его словам, Залужного хвалят и российские военные на передовой. Они говорят, что Залужный безусловно воюет лучше, чем Герасимов и Шойгу.
Россияне распространили фейк о Залужном
- Недавно российская пропаганда опять опозорилась. СМИ страны-агрессора создали информационный вымысел о смерти Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
- Более того, специалист Управления стратегических коммуникаций Аппарата главнокомандующего ВСУ Тарас Дзюба рассказал, зачем оккупанты разгоняли этот фейк в течение нескольких недель.
- По его словам, захватчики пытаются всячески выведать данные о планах ВСУ и понять, какой шаг будет следующим. Для этого они даже бросают абсурдные фейки об украинском военном командовании.
- Собственно, Валерий Залужный быстро опроверг бред от пропагандистов, сделав селфи. На фото можно увидеть, что Залужный находится на рабочем месте.
- Впоследствии российский фейк окончательно разрушила публикация видео с Залужным. Его показал полковник ВСУ Анатолий Штефан.