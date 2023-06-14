Собственно, главнокомандующий сказал, что"уважает российскую школу военной науки". Более того, он прочитал все труды начальника российского Генштаба Валерия Герасимова и считает его "самым умным из людей".

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Залужный перестал быть для россиян Волдемортом

Собеседник издания из ведущего военного вуза России рассказывает, что до этих заявлений Залужный был у них чем-то вроде лорда Волдеморта (тот, чье имя нельзя называть).

На следующий день после статьи, где Залужный оговорился о Герасимове, его фамилия начала появляться не только в дискуссиях между преподавателями, но и "в учебном процессе".

Я думаю, вы понимаете, что похвала от врага более ценна, чем от друга, а "уважают даже враги" – это настоящее признание, ведь сами себя мы хвалим и так,

– говорит собеседник.

Более того, по его словам, Залужного хвалят и российские военные на передовой. Они говорят, что Залужный безусловно воюет лучше, чем Герасимов и Шойгу.

Россияне распространили фейк о Залужном