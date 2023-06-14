Власне, головнокомандувач сказав, що "поважає російську школу воєнної науки". Ба більше, він прочитав усі праці начальника російського Генштабу Валерія Герасимова і вважає його "найрозумнішим з людей".

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Залужний перестав бути для росіян Волдемортом

Співрозмовник видання з провідного військового вишу Росії розповідає, що до цих заяв Залужний був у них чимось на кшталт лорда Волдеморта (той, чиє ім'я не можна називати).

На наступний день після статті, де Залужний обмовився про Герасимова, його прізвище почало з'являтися не лише у дискусіях між викладачами, але й "у навчальному процесі".

Я думаю, ви розумієте, що похвала від ворога цінніша, ніж від друга, а "поважають навіть вороги" – це справжнє визнання, адже самі себе ми хвалимо і так,

– каже співрозмовник.

Ба більше, за його словами, Залужного хвалять і російські військові в полях. Вони кажуть, що Залужний безумовно воює краще, ніж Герасимов і Шойгу.

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