Власне, головнокомандувач сказав, що "поважає російську школу воєнної науки". Ба більше, він прочитав усі праці начальника російського Генштабу Валерія Герасимова і вважає його "найрозумнішим з людей".
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Залужний перестав бути для росіян Волдемортом
Співрозмовник видання з провідного військового вишу Росії розповідає, що до цих заяв Залужний був у них чимось на кшталт лорда Волдеморта (той, чиє ім'я не можна називати).
На наступний день після статті, де Залужний обмовився про Герасимова, його прізвище почало з'являтися не лише у дискусіях між викладачами, але й "у навчальному процесі".
Я думаю, ви розумієте, що похвала від ворога цінніша, ніж від друга, а "поважають навіть вороги" – це справжнє визнання, адже самі себе ми хвалимо і так,
– каже співрозмовник.
Ба більше, за його словами, Залужного хвалять і російські військові в полях. Вони кажуть, що Залужний безумовно воює краще, ніж Герасимов і Шойгу.
Росіяни поширили фейк про Залужного
- Нещодавно російська пропаганда знову зганьбилась. ЗМІ країни-агресорки створили інформаційну вигадку про смерть Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
- Ба більше, спеціаліст Управління стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача ЗСУ Тарас Дзюба розповів, навіщо окупанти розганяли цей фейк упродовж кількох тижнів.
- За його словами, загарбники намагаються у всякий спосіб вивідати дані про плани ЗСУ та зрозуміти, який крок буде наступним. Задля цього вони навіть вкидають абсурдні фейки про українське військове командування.
- Власне, Валерій Залужний швидко спростував маячню від пропагандистів, зробивши селфі. На світлині можна побачити, що Залужний перебуває на робочому місці.
- Згодом російський фейк остаточно зруйнувала публікація відео з Залужним. Його показав полковник ЗСУ Анатолій Штефан.