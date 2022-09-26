Российские военные сдают секретную информацию и сами предлагают копать окопы, – боец "Кракена"

Российские военные, попадающие в плен, порой осознают, что натворили и начинают помогать ВСУ. К примеру, сдают секретную информацию.

Когда оккупантам открывают глаза на то, что они сделали, те понимают, что их обманули и использовали российские власти. Об этом 24 каналу рассказал представитель спецподразделения Kraken Константин Немичев.

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Оккупанты сами предлагают помощь

Тогда, по словам Немичева, они сами проявляют инициативу, хотят помогать ВСУ, рассказывать о своих командировах, о расположении техники и т.д. Захватчики предоставляют секретную информацию о своих подразделениях, которая пригодится ВСУ.

Люди просто говорят: "Давайте будем помогать, копать окопы или еще что-то делать", – рассказывает военный.

Например, в Купянске захватчики убрали за собой. Они перекрасили стелу из русского триколора в желто-голубой цвет. Правда, таковы не все. Есть россияне, ничего не понимающие. Они не осознают, что натворили и стоят на своем.

Напомним, многих россиян ВСУ взяли в плен во время контрнаступления на Харьковщину. Помимо живой силы врага, удалось захватить технику и оружие, которое оккупанты бросали во время бегства.

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