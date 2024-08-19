Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, добавив, что важным моментом в этом вопросе является то, что среди пленных в Курской области много срочников. Они уже обращаются к Путину с просьбой, чтобы их обменяли на украинских военных из полка "Азов".

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Родители срочников могут активизироваться

Братчук отметил, что не надеется на то, что настроения в российском обществе из-за событий на Курщине взорвутся, потому что, по его словам, рабы не умеют бастовать. Однако он отметил важную деталь, которая заключается в том, что среди пленных прежде всего военные срочной службы. Это может дать положительный толчок.

Представитель УДА "Юг" отметил, что есть матери, которые будут поднимать вопрос о своих детях, которые оказались в плену, потому что они не шли воевать по контракту, за них не дадут "Ладу", не будет денежных выплат. Братчук уверен, если бы все это предусматривалось, никаких социальных движений в России не прогнозировалось бы.

Этот нюанс может сработать. Не в плане того, что Россия сейчас начнет бастовать и кричать, что надо прекратить войну и вывести войска. А в том, что Путин и его режим понимают, что даже ростки таких недовольств нельзя допустить, поэтому он может согласиться на обмен,

– предположил Братчук.

Россия хочет скрыть информацию о событиях на Курщине

Страна-агрессор сейчас пытается сделать так, чтобы информация о пленных в Курской области и присутствие там срочников не выходила за пределы этого региона. Братчук заверил, что было бы очень хорошо, если бы среди пленных срочников было много москвичей или питерцев. Это, по его мнению, усилило бы обменные позиции Украины.

Солдатские матери довольно активны. Мы видим, что эти солдаты дети, но все-таки они нам враги, именно такими надо видеть этих ребят. Они все равно были готовы убивать, хорошо, что сдались в плен,

– подытожил Братчук.

Работа по возвращению военнопленных в Украине продолжается. Президент Украины заявил, что состоялась перезагрузка переговорной группы и всей инфраструктуры обменов. Зеленский анонсировал усиление присутствия инфраструктуры омбудсмена в разных областях Украины, чтобы всюду происходила качественная работа с родными пленных и общественными активистами, которые готовы помогать.