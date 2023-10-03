Об этом 24 Каналу рассказала глава фонда "Русь сидящая", российская оппозиционерка Ольга Романова. По ее словам, россиянам лучше сказать, что военный мертвый, чем жив в плену.
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Для России сдаться в плен – это "измена"
Ольга Романова отметила, что больше обсуждали сдачу в украинский плен российского пилота Максима Кузьминова вместе с Ми-8, который был наполнен запчастями к российским истребителям. Однако обычно о таких случаях молчат.
Во время Пригожина многие жены завербованных получали по 5 миллионов рублей, ордена и медали за якобы погибших мужчин, которые оказывались в плену. Потому что в России считают, что сдаться в плен – это позор и предательство, что таких людей нужно расстрелять, убить, что это преступление. Им лучше сказать, что человек убит, чем что сдался в плен,
– объяснила она.
Романова о российских пленных: смотрите видео
Российский пилот сдался Украине вместе с Ми-8
- Украинская разведка полгода поддерживала контакт с российским пилотом Максимом Кузьминовым. Летчик самостоятельно вышел на украинцев, а его семью перед этим перевезли в Украину.
- Максим Кузьминов летел из Курска в Харьковскую область. Возле населенного пункта Шебекино он перешел в режим радиомолчания. Во время пересечения российско-украинской границы по вертолету стреляли из огнестрельного оружия и ранили пилота в ногу. Он считает, что это были россияне.
- В результате российский летчик доставил вертолет Ми-8 в Украину вместе с экипажем и ценным грузом. Кузьминов заявил, что решил не участвовать в преступлениях режима Владимира Путина против Украины.
- Представитель ГУР МОУ Андрей Юсов сообщил, что пилот получит вознаграждение – ему выплатят 500 тысяч долларов в гривневом эквиваленте.