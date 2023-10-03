Про це 24 Каналу розповіла голова фонду "Русь сідящая", російська опозиціонерка Ольга Романова. За її словами, росіянам краще сказати, що військовий мертвий, ніж живий у полоні.
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Для Росії здатись у полон – це "зрада"
Ольга Романова зазначила, що найбільше обговорювали здачу в український полон російського пілота Максима Кузьмінова разом з Мі-8, який був наповнений запчастинами до російських винищувачів. Однак зазвичай про такі випадки мовчать.
У час Пригожина багато дружин ув'язнених, завербованих отримували по 5 мільйонів рублів, ордени та медалі за нібито загиблих чоловіків, які виявлялись у полоні. Бо у Росії вважають, що здатися в полон – це ганьба та зрада, що таких людей потрібно розстріляти, вбити, що це злочин. Їм краще сказати, що людина вбита, ніж що здалась у полон,
– пояснила вона.
Романова про російських полонених: дивіться відео
Російський пілот здався Україні разом з Мі-8
- Українська розвідка пів року підтримувала контакт з російським пілотом Максимом Кузьміновим. Льотчик самостійно вийшов на українців, а його родину перед цим перевезли в Україну.
- Максим Кузьмінов летів з Курська до Харківської області. Біля населеного пункту Шебекіно він перейшов у режим радіомовчання. Під час перетину російсько-українського кордону по гелікоптеру стріляли з вогнепальної зброї та поранили пілота в ногу. Він вважає, що це були росіяни.
- У підсумку російський льотчик доставив вертоліт Мі-8 в Україну разом з екіпажем та цінним вантажем. Кузьмінов заявив, що вирішив не брати участі у злочинах режиму Владіміра Путіна проти України.
- Представник ГУР МОУ Андрій Юсов повідомив, що пілот отримає винагороду – йому виплатять 500 тисяч доларів у гривневому еквіваленті.