Так называемая оккупационная администрация Донецка сообщила об обстрелах Киевского и Ворошиловского районов. Было зафиксированы прилеты в районе "Маяка", после чего в небо поднимаются клубы черного дыма.
Кстати В Донецке от обстрелов оккупантов погибла коллаборантка Пирогова
Прилеты были в Киевском и Ворошиловском районах
Россияне традиционно обвинили в обстреле украинских военных. Однако сообщение о том, что ВСУ воюют против гражданских украинских граждан – это провокация.
Военный эксперт центра Разумкова Алексей Мельник подчеркнул, что цель оккупантов "настроить местное население против украинских военных".
Россияне постоянно обстреливают Донецк
- С 2014 года, когда россияне захватили Донецк, украинские военные не обстреливали гражданскую инфраструктуру города, а могли лишь наносить точечные удары по военным объектам.
- В 2022 году, когда Россия начала полномасштабное вторжение, в Донецке участились взрывы. Местные жители неоднократно заявляли об обстрелах Донецка с российских позиций.
- Предыдущий такой обстрел произошел в пятницу, 9 декабря. Россияне снова ударили по Донецку с территории Макеевки. Также оккупанты обстреляли Донецк 6 декабря.
- Обстреливая Донецк, россияне пытаются не только дискредитировать ВСУ. Также оккупанты хотят посеять панику среди людей и заставить их вступить в русскую армию.