Так звана окупаційна адміністрація Донецька повідомила про обстріли Київського та Ворошилівського районів. Було зафіксовано прильоти в районі "Маяка", після чого в небо підіймаються клуби чорного диму.
До речі У Донецьку від обстрілів окупантів загинула колаборантка Пирогова
Прильоти були в Київському та Ворошилівському районах
Росіяни традиційно звинуватили в обстрілі українських військових. Проте, повідомлення про те, що ЗСУ воюють проти цивільних українських громадян – це провокація.
Військовий експерт центру Разумкова Олексій Мельник наголосив, що мета окупантів "налаштувати місцеве населення проти українських військових".
Росіяни постійно обстрілюють Донецьк
- З 2014 року, коли росіяни захопили Донецьк, українські військові не обстрілювали цивільну інфраструктуру міста, а могли лише завдавати точкових ударів по військових об'єктах.
- У 2022 році, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, у Донецьку почастішали вибухи. Місцеві жителі неодноразово заявляли про обстріли Донецька з російських позицій.
- Попередній такий обстріл відбувся у п'ятницю, 9 грудня. Росіяни знову вдарили по Донецьку з території Макіївки. Також окупанти обстріляли Донецьк 6 грудня.
- Обстрілюючи Донецьк, росіяни намагаються не тільки дискредитувати ЗСУ. Також окупанти хочуть посіяти паніку серед людей та змусити їх вступити в російську армію.