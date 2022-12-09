Українські спецслужби переконані, що російські загарбники самі себе обстрілюють з мінометів на тимчасово окупованих територіях. Ввечері 9 грудня відомо про вибухи в обласному центрі Донецького регіону, – про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали.

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Наслідки прильотів: моторошні кадри пожежі

Через вибухи у центральній частині міста Донецька постраждало декілька об'єктів цивільної інфраструктури. Місцеві публікують фото та відео пожежі, що сталася внаслідок влучання ворожих ракет.

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Пожежа через прильоти в окупований Донецьк: кадри зі соцмереж

Очевидно, слід очікувати незабаром від Кремля побрехеньок про те, що Збройні Сили упродовж "8 років бомбили Донбас та зараз продовжують це робити", однак навряд хтось ще вірить у ворожу пропаганду. Усі знають, що українська армія ніколи не атакувала мирне населення та використовувала зброю лише для захисту. Водночас з приходом окупантів на наші землі у 2014 році страждають звичайні українці. З початком повномасштабного вторгнення лютого 2022 року ця ситуація лише погіршилась.

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Пожежа у центрі Донецька через прильоти: фото та відео

Вибухи в Донецьку напередодні

Нещодавно, а саме 7 грудня, місцеві телеграм-канали Донеччини також повідомляли про вибухи в центрі міста. Однак тоді постраждала залізнична адміністрація влади окупантів, тому очевидно, що ті прильоти можна класифікувати як "бавовну". Зазначимо, що стались вони вночі у Ворошилівському районі Донецька.