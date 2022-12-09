Украинские спецслужбы убеждены, что российские захватчики сами себя обстреливают из минометов на временно оккупированных территориях. Вечером 9 декабря стало известно о взрывах в областном центре Донецкого региона – об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграм-каналы.

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Последствия прилетов: жуткие кадры пожара

Из-за взрывов в центральной части города Донецка пострадали несколько объектов гражданской инфраструктуры. Местные публикуют фото и видео пожара, произошедшего в результате попадания вражеских ракет.

Обстрела Донецка: смотрите видео из соцсетей

Пожар из-за прилетов в оккупированный Донецк: кадры из соцсетей

Очевидно, следует ожидать вскоре от Кремля ерунды, что Вооруженные Силы на протяжении "8 лет бомбили Донбасс и сейчас продолжают это делать", однако вряд ли кто-то еще верит во вражескую пропаганду. Все знают, что украинская армия никогда не атаковала мирное население и использовала оружие только для защиты.

В то же время с приходом оккупантов на наши земли в 2014 году страдают обычные украинцы. С началом полномасштабного вторжения в феврале 2022 года эта ситуация только усугубилась.

Россияне терроризируют жителей Донецка: фотографии из местных телеграм-каналов

Пожар в центре Донецка из-за прилетов: фото и видео

Взрывы в Донецке накануне

Недавно, а именно 7 декабря, местные телеграм-каналы Донбасса также сообщали о взрывах в центре города. Однако тогда пострадала железнодорожная администрация власти оккупантов, поэтому очевидно, что эти прилеты можно классифицировать как "хлопки". Отметим, что они произошли ночью в Ворошиловском районе Донецка.