Российские военные убежали в лес, оставив технику и записки с просьбами простить

Оперативное командование "Север" сообщило о том, что российские оккупанты с северного фронта разбиты. Остатки боевиков бежали в лес, оставив в уцелевшей технике записки с просьбами простить.

Командование сообщило, что оккупанты в очередной раз разбиты и прячутся в лесах. некоторые добровольно начали покидать технику и писать записки с извинениями.

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Полный текст сообщения:

Силы сопротивления и воинские части оперативного командования "Север" в действии.

"Асвабадители" нашей земли вновь разбиты, потеряли боеспособность, морально-психологическое состояние не позволяет выполнять дальнейшие задачи.

Все русские солдаты и офицеры, которые бежали по лесам, теперь читают наши листовки как правильно сдаться в плен.