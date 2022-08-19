Жители оккупированных территорий – люди второго сорта: российский пропагандист отметился заявлением

Кадровые офицеры российских информационных войск продолжают ретранслировать множество написанных в кремле нарративов, но кое-где все их попытки влиять на жителей квазиреспублик и вновь оккупированных территорий оказываются напрасными. Ведь картинка в телевизоре и посты в соцсетях слишком отличаются от реальности.

По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, жители недавно захваченных населенных пунктов Донецкой и Луганской областей, по тем или иным причинам оставшиеся дома, очень часто понимают, что именно россия убила десятки тысяч человек из-за прихоти путина и преступного командования. Кроме того, определенное прозрение происходит и у так называемых "ДНР" и "ЛНР".

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Ведь на каждом шагу мирным людям рассказывают о том, как "россия побеждает", как "москва будет восстанавливать города" и "улучшать жизнь". Однако в реальности всем говорят, что никакого восстановления не будет, а мужчины принудительно мобилизуют и отправляют на войну.

Россия ненавидит жителей Донбасса, но скрывает это

Конечно, гибнуть ради захвата дополнительных территорий, особенно после того, как россия уничтожила родной город, никто из принудительно мобилизованных в новоиспеченных населенных пунктах не желает.

Кроме того, не готовы идти в бой и жители квазиреспублик, о чем кое-где они имеют смелость напрямую заявить в своих видеообращениях.

Однако любые проявления недовольства среди жителей так называемых "ДНР" и "ЛНР" вызывают у российских захватчиков невероятную злобу. В том числе и у пропагандистов, которые могут получить выговор от командования за плохо проделанную работу.

Обычные российские военные на самом деле не понимают, почему после 8-летней обработки фейками и рассказами о "ДСУ, которые домбят бамбас", жители Донбасса и Луганщины не хотят быть "пушечным мясом".

Что же касается пропагандистов, то они ощущают свое ничтожество, ведь не могут сломить отношение людей к реальной картине жизни.

После того, как мобилизованные боевики из ЛНР пытались избежать своего участия в войне за захват Донецкой области, в командовании оккупационными войсками решили провести ряд карательных мероприятий. Понимая, что подобные "бунты" будут случаться и дальше, генералы распорядились сделать все необходимое для непопадания таких видео в сеть.

Офицеры среднего звена при этом решили отомстить вышедшим из-под контроля мобилизованным. При этом российские военные не скрывали того, что относятся к "гражданам" "ЛНР" и "ЛНР" как к людям второго сорта.

Пропагандист "снял маску", но быстро исправился

Российский "информационный воин" Романов отреагировал на появление "измены" настолько эмоционально, что "снял с себя маску" любителя Донбасса. В своем телеграмм-канале он не подбирал слов и обозвал жителей квазиреспублика "хохлами". Позже пропагандист понял, что допустил ошибку и даже пытался ее исправить.



Россияне относятся к жителям "ДНР" и "ЛНР" с ненавистью / Скриншот из телеграммы российского пропагандиста

Впрочем, многие любители "русского мира" с Востока Украины осознали, что никогда не будут относиться к ним как к равным. Ведь в понимании оккупантов предатели нашего государства не могут быть "полноценными россиянами", а несмотря на то, что они сменили флаг, в душе для оккупантов они так и остаются украинцами.

Подобное отношение к местным не скрывает никто. Ни командование, ни рядовые военнослужащие. К тому же, боевикам из Донбасса некоторые россияне говорят, что именно из-за них москва влезла в эту войну и проиграет ее. Ведь по их мнению "гражданский конфликт" должны решать сами "ДНРовцы" и "ЛНРовцы".