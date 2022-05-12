Об этом сообщил глава Горностаевской ОТГ Дмитрий Ляхно. Он призвал местных жителей сохранять спокойствие.

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Также глава общества обратился с просьбой не провоцировать российских оккупантов. Это необходимо для сохранения здоровья и жизни местных жителей, ведь действия россиян непредсказуемы.

Уважаемые заводовцы, с проверками к вам заехали русские войска. Сохраняйте спокойствие,

– отметил глава Горностаевской ОТГ.

Ляхно добавил, что российские захватчики въехали в Заводовку с проверками.

Обратите внимание! Оккупационные "власти Херсонщины" планируют обратиться к российскому диктатору Владимиру Путину. Главу Кремля будут просить присоединить территорию области в состав России.

Какова ситуация на Херсонщине: последние новости

По данным оперативного командования "Юг", российские оккупанты до сих пор пытаются взять под свой контроль Херсонщину. Для этого вражеские войска подтягивают ресурсы, восстанавливают технические мощности и подготовку инженерных подразделений к наведению понтонно-мостовых переправ.

Американский Институт изучения войны сообщает, что в ближайшие дни российские оккупанты могут возобновить наступление на Юге Украины, чтобы захватить всю Херсонскую область.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что присоединение оккупированной Херсонской области должно состояться "легитимно, как это было с Крымом".

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заверил, что украинские власти отслеживают ситуацию на временно оккупированной Херсонщине. Там фиксируют все преступления русских солдат и сотрудничество коллаборантов с ними.

Заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский рассказал, что российские военные терроризируют мирное население на временно оккупированной Херсонщине. Также они похищают людей.

Следует заметить, что Херсон продолжает мужественно противостоять российским оккупантам. Несмотря на блокаду и террор мирного населения, херсонцы не сдаются и сопротивляются захватчикам.

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