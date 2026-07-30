Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШПВ).

Как россияне повторно попадают в плен?

В Координационном штабе отметили, что это свидетельствует о соблюдении Украиной норм международного гуманитарного права и Женевских конвенций об обращении с военнопленными.

Те, кто уже находился в украинском плену, на собственном опыте убедились, что Украина обеспечивает надлежащие условия содержания, а к российским пленным относятся по-человечески,

– подчеркнули представители КШППВ.

На ситуацию также повлияла работа специальных проектов Координационного штаба "Хочу жить" и "Хочу найти", которые информируют российских военных и их родственников об условиях пребывания в украинском плену, правах военнопленных и возможности сохранить жизнь.

В штабе также обратили внимание на разницу в подходах Украины и России к своим военнослужащим.

В частности, украинские военные после возвращения из плена имеют законное право уволиться со службы по собственному желанию, тогда как российское командование после обмена вновь отправляет своих солдат на передовую.

Для нас важно, чтобы как можно больше россиян сдавались в плен. Каждый такой военнопленный пополняет обменный фонд и увеличивает наши возможности возвращать домой украинских защитников из российского плена,

– сказал заместитель председателя Координационного штаба Андрей Юсов.

К слову, недавно операторы подразделения TRIARIUM 3-го отдельного полка Сил специальных операций имени князя Святослава Храброго успешно взяли в плен троих российских военных без применения оружия.

После задержания украинские военные провели первичный допрос и осмотр пленных. По их словам, всех троих привлекли в армию под предлогом работы водителями гуманитарных грузов, однако впоследствии отправили на передовую.