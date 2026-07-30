Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

Як росіяни повторно потрапляють у полон?

У Координаційному штабі зазначили, що це свідчить про дотримання Україною норм міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій щодо поводження з військовополоненими.

Ті, хто вже перебував в українському полоні, на власному досвіді переконалися, що Україна забезпечує належні умови утримання, а до російських полонених відносяться по-людськи,

– наголосили представники КШППВ.

На ситуацію також вплинула робота спеціальних проєктів Координаційного штабу "Хочу жить" та "Хочу найти", які інформують російських військових та їхніх родичів про умови перебування в українському полоні, права військовополонених і можливість зберегти життя.

У штабі також звернули увагу на різницю в підходах України та Росії до своїх військовослужбовців.

Зокрема, українські військові після повернення з полону мають законне право звільнитися зі служби за власним бажанням, тоді як російське командування після обміну знову відправляє своїх солдатів на передову.

Для нас важливо, щоб якомога більше росіян здавалися в полон. Кожен такий військовополонений поповнює обмінний фонд і збільшує наші можливості повертати додому українських Захисників з російської неволі,

– сказав заступник голови Координаційного штабу Андрій Юсов.

До слова, нещодавно оператори підрозділу TRIARIUM 3-го окремого полку Сил спеціальних операцій імені князя Святослава Хороброго успішно захопили в полон трьох російських військових без застосування зброї.

Після затримання українські військові провели первинний допит та огляд полонених. За їхніми словами, усіх трьох залучили до війська під приводом роботи водіями гуманітарних вантажів, однак згодом відправили на передову.