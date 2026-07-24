Відео з окупантами опублікувало Командування Сил спеціальних операцій ЗС України у фейсбуці.
Як українські бійці змогли взяти росіян у полон?
Оператори підрозділу "TRIARIUM" 3-го окремого полку Сил спеціальних операцій імені князя Святослава Хороброго успішно захопили в полон трьох військовослужбовців армії Росії без застосування зброї.
Як повідомили у Силах спеціальних операцій, під час відпочинку після нічного виходу українські військові зафіксували рух і звуки противника неподалік свого розташування, хоча ця ділянка вважалася безпечною.
Спецпризначенці забезпечили звукомаскування, встановили візуальний контакт із ворогом та завдяки чітким командам і контролю секторів змусили російських військових вийти на відкриту місцевість і добровільно скласти зброю.Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Після затримання українські військові провели первинний допит та огляд полонених. За їхніми словами, усіх трьох залучили до війська під приводом роботи водіями гуманітарних вантажів, однак згодом відправили на передову.
У ССО зазначили, що затримані перебували у незадовільному стані здоров'я, зокрема мали гепатит, а також не проходили належної військової підготовки. Одному з полонених оператори надали першу медичну допомогу через травму ноги.
Завдяки професійним діям операторів підрозділу "TRIARIUM" загрозу в районі вдалося оперативно нейтралізувати, а трьох полонених безпечно евакуювали. Надалі вони поповнять обмінний фонд України.
Успішна операція бійців ССО: дивіться відео
Нагадаємо, раніше російська спроба просочитися в тил українських позицій завершилася провалом. Бійці 225-го окремого штурмового полку заявили, що взяли в полон 64 окупантів, які діяли на Запоріжжі. За словами військових, полонені поповнили обмінний фонд України.