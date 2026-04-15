Нам надо присмотреться, Сухаревский откровенно оценил работу российских беспилотных систем

Война дронов давно вышла за пределы отдельных подразделений и превратилась в полноценное направление, которое меняет сам подход к бою. Россияне тоже пошли по этому пути и создали собственные войска беспилотных систем, которые уже заметно влияют на отдельные участки фронта.

Герой Украины, заместитель командующего ОК "Восток" и экс-командующий Сил беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский в эксклюзивном интервью 24 Каналу сказал, что россиянам удалось системно подойти к этой работе. Он объяснил, почему Украине стоит внимательно присмотреться к этому опыту, даже если речь идет о враге.

Российские войска беспилотных систем

После создания Сил беспилотных систем в Украине россияне тоже начали отдельно выстраивать это направление и сформировали собственные войска беспилотных систем.

К сведению! По состоянию на 15 апреля 2026 года Россия, по данным Генштаба, потеряла около 1 313 970 военных. За предыдущие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1010 оккупантов, а также уничтожили 50 артсистем, 4 РСЗО, 1388 БпЛА и 253 единицы автомобильной техники и автоцистерн.

Самой сильной стороной Сухаревский назвал не сам факт появления нового рода войск, а то, что противник подошел к этому системно и уже успел встроить эту модель в свою боевую работу. Такие подразделения, как "Рубикон" и другие подобные структуры, по его словам, не просто создают проблемы, а реально влияют на те участки фронта, где работают.

Я отдаю должное противнику в плане подходов, системных подходов к работе такого новейшего рода в их системе,

– подчеркнул Сухаревский.

Он пояснил, что здесь важно не отмахиваться только потому, что речь идет о враге. Если россияне смогли поставить эти процессы на системную основу и достичь заметного эффекта на отдельных направлениях, этот опыт стоит внимательно разобрать.

Нам тоже надо посмотреть на то, как они системно внедряют такие процессы,

– сказал он.

Речь идет не о заимствовании российской модели как таковой, а о понимании того, как именно они выстраивают такие процессы и почему это дает результат на поле боя. Война беспилотных систем уже формирует новую угрозу, и именно поэтому такие вещи надо изучать без лишних иллюзий.

