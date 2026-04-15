Герой України, заступник командувача ОК "Схід" та екскомандувач Сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу сказав, що росіянам вдалося системно підійти до цієї роботи. Він пояснив, чому Україні варто уважно придивитися до цього досвіду, навіть якщо йдеться про ворога.

Російські війська безпілотних систем

Після створення Сил безпілотних систем в Україні росіяни теж почали окремо вибудовувати цей напрям і сформували власні війська безпілотних систем.

Найсильнішою стороною Сухаревський назвав не сам факт появи нового роду військ, а те, що противник підійшов до цього системно і вже встиг вмонтувати цю модель у свою бойову роботу. Такі підрозділи, як "Рубікон" та інші подібні структури, за його словами, не просто створюють проблеми, а реально впливають на ті ділянки фронту, де працюють.

Я віддаю належне противнику в плані підходів, системних підходів до роботи такого новітнього роду в їхній системі,

– наголосив Сухаревський.

Він пояснив, що тут важливо не відмахуватися лише тому, що йдеться про ворога. Якщо росіяни змогли поставити ці процеси на системну основу і досягти помітного ефекту на окремих напрямках, цей досвід варто уважно розібрати.

Нам теж треба подивитися на те, як вони системно впроваджують такі процеси,

– сказав він.

Мовиться не про запозичення російської моделі як такої, а про розуміння того, як саме вони вибудовують такі процеси і чому це дає результат на полі бою. Війна безпілотних систем уже формує нову загрозу, і саме тому такі речі треба вивчати без зайвих ілюзій.

