Герой України, заступник командувача ОК "Схід" та екскомандувач Сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу заявив, що розуміє реальні причини своєї відставки. Він також пояснив, чого саме не встиг зробити на цій посаді.
Що не вдалося побудувати в Силах безпілотних систем?
За рік на посаді Сухаревський не встиг зробити те, що вважав основою для нормальної роботи всього напряму. Йшлося не про окремі рішення, а про чіткі доктринальні правила для Сил безпілотних систем і всіх підрозділів безпілотних систем, які мали б опиратися на спільну логіку, не суперечити одне одному, не перетинатися у функціях і працювати в зрозумілому порядку.
До уваги! 10 лютого 2024 року Вадима Сухаревського призначили заступником Головнокомандувача ЗСУ з питань застосування безпілотних систем, а 10 червня 2024 року – командувачем Сил безпілотних систем. Саме він очолив СБС від початку створення цього роду військ. Згодом у медіа з'явилася інформація, що Сухаревського можуть звільнити з посади командувача СБС і призначити командиром одного з нових армійських корпусів. У Генштабі тоді заявили, що його кандидатуру справді розглядали, але наголосили, що на той момент він продовжував виконувати обов'язки командувача Сил безпілотних систем.
Без цього неможливо вибудувати і системний підхід до самих засобів, бо тоді неясно, хто саме має їх застосовувати, скільки вони мають коштувати і в якій кількості потрібні війську.
Армія – це така інституція, яка дуже добре застосовує старе і дуже погано сприймає нове. Якраз чіткі поняття, доктринальні в першу чергу, це те, чого я не встиг,
– наголосив Сухаревський.
Саме з цього, як він пояснив, мав би починатися і нормальний запит до виробника. Коли є порядок і спільні правила, тоді з'являється системний підхід до вимог, а весь напрям можна переводити з хаотичних рішень у площину точного розрахунку, де все тримається на математиці й економіці.
Що Сухаревський сказав про свою відставку?
Оцінювати роботу Роберта Бровді "Мадяра" після свого звільнення Сухаревський не став. Реальні причини своєї відставки з посади командувача Сил безпілотних систем він добре розуміє, але для інтерв'ю цю тему розкривати не захотів.
Не відповідатиму на це питання, але так, розумію і прекрасно їх знаю,
– наголосив Сухаревський.
Після звільнення жодних окремих зустрічей із Володимиром Зеленським, у нього не було.
Що відомо про Вадима Сухаревського?
- Сухаревський воював проти росіян з 2014 року. 18 червня 2022 року він отримав звання Героя України, а в серпні 2022 року його підрозділи одними з перших почали контрнаступальні дії на ділянці між Миколаєвом і Херсоном та звільнили 4 населені пункти.
- 9 листопада 2022 року бригада Сухаревського зайняла село Зелений Гай, а 14 листопада він разом із бійцями здіймав український прапор у звільненому Херсоні.
- 3 червня 2025 року Сухаревського звільнили з посади командувача Сил безпілотних систем і призначили заступником командувача оперативного командування "Схід".