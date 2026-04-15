Герой України, заступник командувача ОК "Схід" та екскомандувач Сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу заявив, що розуміє реальні причини своєї відставки. Він також пояснив, чого саме не встиг зробити на цій посаді.

Дивіться також Гірше ще не було, – Сухаревський пригадав перший бій під Слов'янськом у 2014 році

Що не вдалося побудувати в Силах безпілотних систем?

За рік на посаді Сухаревський не встиг зробити те, що вважав основою для нормальної роботи всього напряму. Йшлося не про окремі рішення, а про чіткі доктринальні правила для Сил безпілотних систем і всіх підрозділів безпілотних систем, які мали б опиратися на спільну логіку, не суперечити одне одному, не перетинатися у функціях і працювати в зрозумілому порядку.

До уваги! 10 лютого 2024 року Вадима Сухаревського призначили заступником Головнокомандувача ЗСУ з питань застосування безпілотних систем, а 10 червня 2024 року – командувачем Сил безпілотних систем. Саме він очолив СБС від початку створення цього роду військ. Згодом у медіа з'явилася інформація, що Сухаревського можуть звільнити з посади командувача СБС і призначити командиром одного з нових армійських корпусів. У Генштабі тоді заявили, що його кандидатуру справді розглядали, але наголосили, що на той момент він продовжував виконувати обов'язки командувача Сил безпілотних систем.

Без цього неможливо вибудувати і системний підхід до самих засобів, бо тоді неясно, хто саме має їх застосовувати, скільки вони мають коштувати і в якій кількості потрібні війську.

Армія – це така інституція, яка дуже добре застосовує старе і дуже погано сприймає нове. Якраз чіткі поняття, доктринальні в першу чергу, це те, чого я не встиг,

– наголосив Сухаревський.

Саме з цього, як він пояснив, мав би починатися і нормальний запит до виробника. Коли є порядок і спільні правила, тоді з'являється системний підхід до вимог, а весь напрям можна переводити з хаотичних рішень у площину точного розрахунку, де все тримається на математиці й економіці.

Що Сухаревський сказав про свою відставку?

Оцінювати роботу Роберта Бровді "Мадяра" після свого звільнення Сухаревський не став. Реальні причини своєї відставки з посади командувача Сил безпілотних систем він добре розуміє, але для інтерв'ю цю тему розкривати не захотів.

Не відповідатиму на це питання, але так, розумію і прекрасно їх знаю,

– наголосив Сухаревський.

Після звільнення жодних окремих зустрічей із Володимиром Зеленським, у нього не було.

Що відомо про Вадима Сухаревського?