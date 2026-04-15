Герой Украины, заместитель командующего ОК "Восток" и экс-командующий Сил беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский в эксклюзивном интервью 24 Каналу заявил, что понимает реальные причины своей отставки. Он также объяснил, чего именно не успел сделать на этой должности.

Что не удалось построить в Силах беспилотных систем?

За год на должности Сухаревский не успел сделать то, что считал основой для нормальной работы всего направления. Речь шла не об отдельных решениях, а о четких доктринальные правила для Сил беспилотных систем и всех подразделений беспилотных систем, которые должны опираться на общую логику, не противоречить друг другу, не пересекаться в функциях и работать в понятном порядке.

Вниманию! 10 февраля 2024 года Вадима Сухаревского назначили заместителем Главнокомандующего ВСУ по вопросам применения беспилотных систем, а 10 июня 2024 года – командующим Силами беспилотных систем. Именно он возглавил СБС с начала создания этого рода войск. Впоследствии в медиа появилась информация, что Сухаревского могут уволить с должности командующего СБС и назначить командиром одного из новых армейских корпусов. В Генштабе тогда заявили, что его кандидатуру действительно рассматривали, но отметили, что на тот момент он продолжал исполнять обязанности командующего Сил беспилотных систем.

Без этого невозможно выстроить и системный подход к самим средствам, потому что тогда неясно, кто именно должен их применять, сколько они должны стоить и в каком количестве нужны войску.

Армия – это такая институция, которая очень хорошо применяет старое и очень плохо воспринимает новое. Как раз четкие понятия, доктринальные в первую очередь, это то, чего я не успел,

– подчеркнул Сухаревский.

Именно с этого, как он объяснил, должен был бы начинаться и нормальный запрос к производителю. Когда есть порядок и общие правила, тогда появляется системный подход к требованиям, а все направление можно переводить из хаотических решений в плоскость точного расчета, где все держится на математике и экономике.

Что Сухаревский сказал о своей отставке?

Оценивать работу Роберта Бровди "Мадьяра" после своего увольнения Сухаревский не стал. Реальные причины своей отставки с должности командующего Сил беспилотных систем он хорошо понимает, но для интервью эту тему раскрывать не захотел.

Не буду отвечать на этот вопрос, но так, понимаю и прекрасно их знаю,

– подчеркнул Сухаревский.

После увольнения никаких отдельных встреч с Владимиром Зеленским, у него не было.

Что известно о Вадиме Сухаревском?