Разведка Британии зафиксировала случаи, когда Россия бомбила свои же города
Источник:Ministry of Defence
Разведка Великобритании установила по меньшей мере пять случаев, когда военные России "сбрасывали" бомбы на свои населенные пункты.
Об этом говорится в обзоре британского оборонного ведомства. Аналитики ссылаются на сообщения российского телеграмм-канала Astra.
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Отмечают, что два инцидента со сбросом авиабомб ФАБ-250 произошли вблизи российских поселков Белгородской области.
Одна из них упала на ферму в Постникове, а вторая на улицу в селе Стрелецкое, что привело к эвакуации к 150 гражданским лицам в радиусе 500 метров.
говорится в сообщении.
Россия регулярно сбрасывает бомбы на свои территории
Это уже четвертый случайный сброс российских боеприпасов на собственную территорию этого месяца. И пятый случай за год, а самый первый произошел 20 апреля 2023 года в Белгороде.
Британские аналитики отметили, что пока не могут утверждать, случаются ли такие инциденты из-за плохого вооружения самолета перед вылетом или из-за плохого выполнения экипажем своих обязанностей во время полета.
"Рост частоты таких инцидентов, вероятно, свидетельствует об определенной усталости воздушных и наземных команд на российской линии фронта а также о недостаточной подготовке" говорится в обзоре.
Российская авиация обездолена
- К слову, кроме усталости, российские пилоты могут испытывать и страх, ведь украинские защитники не дают им спокойно выполнять путинские приказы.
- Часто украинские защитники сбивают вражеские авиационные борта. В частности, сегодня 30 января Генштаб ВСУ сообщил об уничтожении еще одного российского истребителя Су-34 над Луганской областью.